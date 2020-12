Har beslaglagt falske legemidler for 800 millioner kroner

Den felleseuropeiske politienheten, Europol, har koordinert operasjonen, som er en global innsats for å bekjempe handel med forfalskede medisiner og dopingmidler, opplyser Europol i en pressemelding torsdag.

Totalt er 667 personer arrestert og 25 organiserte, kriminelle nettverk er sprengt.

Hvert år dør det nå flere mennesker av falske legemidler enn av heroin, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Verdens største

TV 2 har satt fokus på piratvareindustrien i en serie saker, som av flere er omtalt som verdens største kriminelle virksomhet.

I denne serien ble det blant annet avslørt at veimaling, ecstacy og rottegift er noen av ingrediensene medisinprodusenten Pfizer har funnet i piratkopierte versjoner av en rekke av deres medisiner.

TV 2 har også avslørt at en kinesisk pilleprodusent ville kopiere den smertestillende tabletten Paracet, mot en bestilling på 20 millioner eller flere. Noe som skremte legemiddelverket som sier dettet er livsfarlig.

Falske koronaprodukter

Under Europols aksjon, som har fått navnet Shield, er det blitt beslaglagt store mengder falske medisiner mot kreft, medisiner mot erektil dysfunksjon, ulike dopingmidler, smertestillende, antihistaminer og angstdempende stoff.

Det er også blitt beslaglagt 10 hemmelige laboratorier for utvikling av falske medisiner.

FALSKE MEDISINER: Her er deler av de enorme mengdene med falske medisiner som er beslaglagt i aksjonen. Foto: Europol

I tillegg er det blitt beslaglagt en rekke forfalskede produkt knyttet til covid-19.

Blant annet rundt 33 millioner medisinsk utstyr, deriblant ansiktsmasker, tester og diagnoseutstyr. Det ble også beslaglagt åtte tonn med råvarer og kjemikalier og 70.000 liter desinfiseringsmiddel.

Operasjonen ble ledet av Finland, Frankrike, Hellas og Italia og involverte rettshåndhevelsesmyndigheter fra 27 land.

– En økende trussel

Europol opplyser at handel av forfalskede medisinpreparater er et voksende problem over hele verden.

Organiserte kriminelle grupperinger dreier nå virksomheten sin i stadig større grad over til dette kriminelle feltet, da salget av falske legemidler gir høy fortjeneste og er forbundet med lav risiko for å bli oppdaget.

Europols administrerende direktør, Catherine De Bolle, sier at de har sett at kriminelle ikke går av veien for å misbruke folks koronafrykt når vi nå står midt i denne pandemien.

– Kriminelle ser alltid etter nye muligheter for å tjene penger og det er innbyggerne som blir den tapende part. Forfalskede medisiner er en økende trussel, ikke bare fordi det fører til en stor ulovlig fortjeneste, men også fordi det representerer en alvorlig risiko for folkehelsen, sier De Bolle.