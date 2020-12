Refser milliardstøtte til kjeder: – Burde heller gått til spisesteder og småbutikker

En gjennomgang av regjeringens koronastøtteordning, gjort av Ole-Andreas Næss, forsker ved Norges handelshøyskole (NHH), viser at:

Fem store selskaper har fått like mye støtte som 27.000 småbedrifter til sammen.

De fem selskapene har fått tilsammen én milliard kroner.

To av de store selskapene kan enkelt hente penger i aksjemarkedet eller gjennom lån. De tre andre selskapene er eid av milliardærer.

– De har masse penger på bok, sier Næss til TV 2.

- Jeg er opprørt

Blant selskapene som har fått mest støtte, er Scandic-kjeden, Hurtigruta og Petter Stordalen sitt hotellselskap.

Funnene ble først omtalt i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

– Jeg er opprørt fordi det er så urettferdig. Det er mange små bedrifter som sliter rundt i landet. Jeg syns vi heller bør redde dem, sier NHH-forskeren til TV 2.

KRITIKK: NHH-forsker Ole-Andreas Næss mener mindre bedrifter burde fått mer penger. Foto: Robert Reinlund / TV 2

TV 2 har forelagt forskerens funn og kritikk for Finansdepartementet:

– Kritikken fra forskeren er uten dekning i fakta eller forskning. Finansdepartementet kommer til å svare ut dette i et eget innlegg, skriver statssekretær Kari Olrud Moen (H) i en e-post til TV 2 torsdag ettermiddag.

Til dette sier Næss:

– Tallene jeg har brukt er hentet direkte fra Skatteetaten sine egne sider for kompensasjonsordningen.

TV 2 har bedt Finansdepartementet om å utdype hva som er feil i forskerens funn. De svarer at de kommer med et lengre svar på et senere tidspunkt, men kan ikke si når.

Småstedene sliter mest

Næss, som har doktorgrad i økonomi, har blant annet sett på de finansielle forholdene til de store selskapene som har fått mye støtte, som Olav Thon Eiendomsselskap.

Der er overskuddet 566 millioner kroner bare i månedene juli-september, ifølge regnskapsrapporten for tredje kvartal, viser Næss sine undersøkelser.

Samtidig frykter sju av ti utesteder i Oslo konkurs. Også i resten av landet kjemper småbutikker, restauranter og reiselivsaktører om å overleve, tusenvis av arbeidsplasser er truet.

STENGT: Gjøran Sæther, adm.direktør i Furuset restaurantgruppe, sitter i tomme og ærverdige Grand Café i Oslo. Foto: TV 2

– Pengene burde heller gått til spisesteder og småbutikker. De kan ikke gå til aksjemarkedet eller låne mer penger i banken. Det er de som trenger støtten mest, sier han.

– Hva burde regjeringen gjøre med ordningen?

– De burde omgjøre støtten til lån for selskaper som går med overskudd, sier han, og forklarer:

– Nå kan et selskap ha én dårlig inntjeningsmåned, og få 30 millioner i støtte. Men de kan fortsatt tjene bra resten av året og gå med stort overskudd i 2020 - og likevel få masse penger fra staten, ifølge forskeren.

- Det hadde vært veldig enkelt for regjeringen å si at dersom selskapet går med overskudd i 2020, så gjør vi støtten om til lån.

Kari Olrud Moen i Finansdepartementet skriver til TV 2 at kompensasjonsordningen er rigget for å trygge norske arbeidsplasser og bedrifter, uavhengig av størrelse, gjennom den verste økonomiske krisen Norge har stått i på 75 år.