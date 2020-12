Koronasmitte hos Brøndby stanser Vålerengas Champions League-kamp

Koronasmitte hos Brøndby stanser Vålerengas kamp i mesterligaen fotball kvinner torsdag kveld.

En av Brøndby-spillerne testet positivt for koronaviruset 7. desember. Spilleren hadde da vært i kontakt med resten av lagvenninnene i den danske klubben.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tok beslutningen etter at norske myndigheter ved smittevernlegen i Oslo torsdag formiddag bekreftet at Brøndbys spillere er satt i karantene.

– Vi synes det naturligvis er trist at kampen ikke kan gjennomføres, men aksepterer selvsagt at dette ikke lar seg gjøre med dagens smittevernsregler. Det viktigste hensynet er helsen til alle som er involvert i en fotballkamp, og har derfor forståelse for at beslutningen ble som den ble. Nå retter vi i stedet fokus inn på cupfinalen på søndag, forteller daglig leder i Vålerenga Fotball Morten Grødahl.

Det er fortsatt uklart hva som skjer med returkampen i Danmark, som er satt opp til onsdag 16. desember, men klubbene er anmodet om å planlegge at kampen går som oppsatt.

Vålerenga vant nylig Toppserien etter 4-0 hjemme mot Arna-Bjørnar. Da satt lagets tre danske spillere i karantene etter en samling med det danske landslaget, der to spillere og en trener fikk påvist koronaviruset. De tre VIF-spillerne ble definert som nærkontakter.

Onsdag vant Lillestrøm 2-0 borte mot Minsk.