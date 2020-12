VW Golf er en av de største suksessene i norsk bilhistorie. Bilen erstattet den legendariske VW Bobla i 1974. Etter en litt trå start tok salget seg kraftig opp.

Nå er det solgt nesten en kvart million Golf i Norge. Rundt 143.000 av dem ruller fortsatt på veiene. Den har vært Norges mest solgte bil 17 ganger. Det står det stor respekt av.

Det sier ikke så rent lite om at bilen er enormt populær her hjemme. Eller kanskje vi skal si var?

De siste årene er det den elektriske e-Golfen og ladbare GTE som har stått for nesten alt av Golf-salget.

I fjor viste VW en helt ny Golf. Den åttende generasjonen i suksess-rekken. Men svært få har nåk fått med seg at en ny Golf er ute. Det hadde vært helt utenkelig for bare noen år siden.

Broom er først

Mye av grunnen er at den først kom helt uten ledning. Altså ikke ladbar på noen måte. Da er det ikke lett å selge bil i Norge ...

Det sier litt om endringen hele bilbransjen står oppe i. Dreiningen går fra eksos-biler og over mot elektriske sådanne.

Nå kommer endelig den nye Golfen også med ledning. Som ladbar hybrid. Som den aller første i Norge har vår egen bilekspert Benny Christensen tatt plass bak rattet for å teste bilen.

eHybrid heter den nye ladbare Golfen. Den skal kunne gå 71 km på strøm.

Vi gjør som vi ofte gjør i slike tilfeller. Vi ringer for å få et lite førsteinntrykk.

– Ring, ring ...

– Hei, Knut! Er du ute og kjører nye Ford Mustang Mach-E?

– Jepp. Har akkurat kommet hjem nå. Vi har filmet video av den.

– Hvordan var den?

– He, he ... Du får vente bittelitt å se. Det er jeg som skal intervjue deg nå – om den nye Golfen. Hva har du å si om den?

– Okei. Har nettopp kommet hjem jeg også. Rakk akkurat å ta noen kjappe bilder før det begynte å bli mørkt igjen.

VW bekrefter ryktene: Denne er ikke langt unna

Irriterende småtterier

– Jeg visste jo at VW neppe hadde tullet seg bort med denne bilen. Men jeg må jammen si jeg er positivt overrasket. Den kjører godt, jeg sitter bra i setene. Jeg digger et ryggekamera som alltid er rent. Dette er veldig, pent, ordentlig og moderne. På nesten alle måter.

– Nesten – hva legger du i det?

– Alltid når jeg henter en ny bil er det første jeg gjør å legge til telefonen min. Men her gikk ikke det, tross gjentatte forsøk. Bilen klarte ikke å "ta i mot" den. Unødvendig irriterende, men en filleting. Jeg gjør et nytt forsøk morgen.

– Mitt inntrykk er at infotainment-systemet generelt jobbet tungt og gikk treigt og at det kunne vært mer brukervennlig. Men jeg har kjørt bilen kun under fire mil, så jeg skal absolutt gi dette en sjanse til.

Legendarisk VW blir ny – men salget tar neppe av:

Moderne, pent og ordentlig. Akkurat slik vi forventer å finne det i en ny, tysk bil.

Hyggelig forbruk – så langt

– Denne bilen er en ladbar hybrid. Kom du hjem bare ved å kjøre på strøm?

– Nei ikke helt faktisk og det overrasket meg litt. Den begynte på strøm og jeg satte den i Eco – nettopp for å sjekke dette. Det begynte veldig bra. Men etter at jeg var en kjapp tur inne i en butikk, ville den heller gå på bensin. Men jeg kom hjem med et forbruk på 0,14 l/mil, så det er ikke akkurat noe å klage over. Bilen skal kunne gå 71 km på strøm. Det skal selvfølgelig sjekkes igjen under test-perioden.

– Og bare for å få bekreftet det for en gang for alle – denne kommer ikke som elbil?

– Nei, den gjør ikke det. Fra nå av er det ID.-serien som har tatt over den elektriske stafettpinnen.

– Hvordan tror du det vil påvirke Golf-salget framover?

– Bilen har vært på markedet i noen måneder allerede. Den har ikke vært i nærheten til å selge som tidligere utgaver. Denne ladbare kan helt klart være en god lapp på det hullet. Men tiden hvor det norske folk kjøper både 10.000- og 13.000 Golf i året er nok definitivt forbi. Selger den ti prosent av dette framover, tror jeg det er bra ...

VW Golf: Nei - denne bilen hadde ikke VW tro på

Den nye, åttende generasjon VW Golf har fått flere designelementer fra ID.-serien. Blant annet lysstripen i fronten.

Avgiftsfrie elbiler er en utfordring

– Men for all del – bilen er både overraskende romslig og ikke minst veldig god å kjøre. Sportssetene, som er standard, er helt nydelige å å sitte i, den går stille selv med bensinmotoren i gang. Dessuten er den godt utstyrt. Så noen dårlig bil er det ikke. Snarere tvert i mot. Jeg gleder meg til å bruke den i noen dager nå.

– Du er positiv til bilen, men pessimist med tanke på salget. Dette må du forklare nærmere, Benny.

– Det handler mye om pris. Denne koster nesten 430.000 kroner. Ikke så voldsomt dyrt egentlig. Men om vi tenker elektrisk, er veien kort både til helt avgiftsfrie Polestar 2 og Tesla Model 3, bare for å nevne to. Elbiler med bedre ytelser, mer plass og firehjulsdrift og med andre intensiver som bidrar til å gjøre dem mer attraktive.

– Okei, skjønner. Du kan forresten også henge på Mustang Mach-E på denne sammenlikgningen din. Apropos det – nå må jeg nesten stikke inn her. Lykke til med biltesten.

– Takk og i like måte.

Slik går nå hjemmekontordagene i Broom-redaksjonen. Det er ikke så ofte vi gutta sees, dessverre. Men å bytte ut tastaturet med et ratt innimellom gir i alle fall en følelse av litt mer normalitet.

Følger du med på Broom.no vil du om kort tid finne full test av den nye ladbare Golfen. Benny må bare få kjøre den litt mer først ...

Les også: Se Knuts test av Mustang Mach-E her

Video: Her tester vi VW e-Golf mot den nye ID. 3