Mann fra Finnmark dømt til forvaring etter grove voldtekter

En 39-årig mann er i Hålogaland lagmannsrett dømt til forvaring i åtte år etter to grove voldtekter med 13 års mellomrom begått mot to kvinner i et rusmiljø.

Dommen på åtte år er den samme som 39-åringen fikk da saken ble behandlet av Alta tingrett tidligere i år. Han anket dommen, og nå har Hålogaland lagmannsrett konkludert med at mannen må dømmes til forvaring i åtte år med en minstetid på fem år og fire måneder.

Mannen dømmes for to voldtekter begått med 13 års mellomrom mot to kvinner han hadde et kjæresteforhold til. Det siste skjedde kort tid etter at han var blitt løslatt fra fengsel våren 2019.

– Det er flere likhetstrekk mellom voldtektene, og den siste er noe grovere enn den første, skriver lagmannsretten som slår fast at risikoen for framtidige seksuallovbrudd er høy.

– Hans grunnleggende personlighetstrekk sammenholdt med mangeårig rusmisbruk, svak tilknytning til arbeidsliv og sterk tilknytning til rusmiljø, tilsier at han i liten grad har evne og vilje til å bryte ut av et dysfunksjonelt livsmønster, skriver dommerne som trekker fram at den tiltalte heller ikke har erkjent å ha begått seksuelle overgrep.

Foruten straffen må mannen også betale erstatning til de to kvinnene på til sammen 295.000 kroner. Han er også dømt for dyremishandling og til å betale erstatning for en rekke tilfeller av skadeverk utført mens han satt fengslet i Vadsø.