Solskjær etter to år i jobben: – Dette er Ferguson-elementene jeg har brakt til laget

19. desember er det to år siden Ole Gunnar Solskjær overtok jobben som manager for en av verdens største fotballklubber.

I et lengre intervju med Premier Leagues egen TV-kanal tidligere denne måneden snakket nordmannen om sin periode i klubben. Han mener det er vanskelig å gi en konkret vurdering rundt egen jobb, men er klar på at hans lag er i stadig utvikling.

– Det er vanskelig alltid å vurdere, for man lever i øyeblikket. Du ser tilbake og er aldri bedre enn din siste kamp. Vi blir bedre og bedre, og vi forbedrer oss, sier Solskjær.

Siden intervjuet ble gjort har de røde djevlene røket ut av Champions League, men samtidig tatt store steg på Premier League-tabellen. Der har de vunnet fem av de siste seks kampene, kapret totalt 23 poeng og er nå nummer seks. Det plasserer dem fem poeng bak ligaleder Liverpool etter det som for Uniteds del er 12 serierunder der de andre i toppen har 13. Vinner de hengekampen, er de nummer to i Premier League.

Til sammenligning var de videre i Champions League den sesongen nordmannen overtok etter José Mourinho, men de hadde da kun 26 poeng på 17 Premier League-kamper på det som også da var 6. plass.

I intervjuet - som du ser i sin helhet gratis på TV 2 Sumo - ser du også hvordan Solskjær svarer på spørsmålet om hvordan han overvant de utfordringene som lå i laget da han ankom!

Mener det ikke kun er en fordel med fortid som spiller i klubben

Starten på perioden som midlertidig manager gikk over all forventning, og i mars 2019 fikk han jobben på permanent basis. Solskjær er imidlertid klar på at det ikke bare var en fordel at han hadde en stor spillerkarriere i klubben å se tilbake på.

– Det kan være begge deler så klart. Du kan pakke deg inn i gamle tradisjoner, og du kan ikke stole på at du har vært spiller. Du må komme inn og ta noen tøffe avgjørelser. Du må vise verdiene du står for, både som menneske og trener. Det er en av de tingene jeg har forsøkt å holde meg til gjennom karrieren. Jeg vil ha gode spillere, men jeg vil også ha gode folk. Gode mennesker som alltid vil gi alt de har for klubben, sier Solskjær, og fortsetter:

– Jeg hadde den beste manageren gjennom alle tider, Sir Alex, og det er visse verdier og visse ting han gjorde som jeg føler at jeg har tatt ombord og følt at gjelder for meg også. Det Manchester United man ser nå beveger seg forhåpentligvis nærmere og nærmere det som var.

– Spillerne blir mer og mer vant

Manchester United-manageren er altså tydelig på at klubbens DNA har kommet stadig mer til overflaten i løpet av hans tid som sjef, og får blant annet spørsmål om hvilke elementer fra Sir Alex Fergusons tid han har brakt til laget.

– Jeg ønsker at vi skal ha en rask og offensiv fotballstil. Vi vil angripe raskt. Manchester United har alltid vært et godt kontringslag. Vi vil og være et lag som kan dominere kamper, men vi vil også være et lag som presser og som har masse energi. Det er mange forskjellige deler ved et lag, og vi vil knyte dem alle sammen, sier han.

Solskjær er klar på at ting ikke skjer over natten, men med to år i jobben er det det lov å kreve at et lag har begynt å ligne på det manageren ønsker.

– Spillerne blir mer og mer vant til hva vi krever og hva vi ønsker fra dem. Og vi har kvalitet. Alt handler om kvaliteten på spillerne. Når du skaper sjanser, kommer til innlegg eller har dødballer, så har det alltid vært noen få spillere i Manchester United som kan utgjøre en forskjell. Slik har det og vært for oss i det siste, sier Solskjær.

Trekker fram klubbens DNA

Nordmannen er blant annet klar på at tradisjonen med å gi egne unggutter fra akademiet sjansen, side om side med etablerte profiler, er veien å gå.

MENTOR: Sir Alex Ferguson og Solskjær, her under trening i april 2007. Foto: Andrew Yates/AFP

– Det er i vårt DNA og vår tradisjon. Vi vil alltid jobbe hardt i akademiet for å skape «den neste». Vi har haugevis av eksempler i dagens tropp på spillere som har kommet gjennom systemet, og det gjør oss stolte. Vi vil fortsette å produsere lokale spillere fra Manchester. De vet hva det betyr å være en Manchester United-spiller. Det er å jobbe hardt. Det handler ikke om de fancy triksene og den slags ferdigheter. Det våre fans i Manchester United vil se er at spillerne går av banen og må vri opp drakten fordi den er så svett. De vil se spillere som jobber hardt og løper sokkene av seg. De verdsetter en takling like mye som en god ferdighet.

– Hvor viktig er det at de nye signeringene forstår klubbens DNA?

– Spillerne har sett suksessen Manchester United har hatt opp gjennom historien, og spesielt i min generasjon. De har sett spillerne jeg spilte med. Jeg vil ikke gå gjennom hver og en av dem, men du har midtbanespillerne med Giggs, Scholes, Keane og Beckham. De er de mest hardtarbeidende spillerne du kan tenke deg. Du har Gary Neville og Denis Irwin. Det er ikke noe fancy der. Det er bare solide spillere, profesjonelle typer, og det er det vi står for som klubb også, sier han.

I intervjuet ser du også blant annet hva Solskjær forventer av sitt lag denne sesongen.

Husker du Solskjærs første intervju?

– Det handler om oss selv, og hva spillerne kan gjøre

