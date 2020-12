Elisabeth Andreassen sin hjertesak: – Det har gjort stort inntrykk

Etter et møte med en syk sønn og en fortvilet mor, bestemte artist Elisabeth Andreassen seg for å ta grep.

I 20 år har Sykehusklovnene gledet norske barn som ligger på sykehus.

Prosjektet har sin opprinnelse fra USA på 1950-tallet, men lederen for Sykehusklovnene, Nina Eidem, forteller at humor og helse har funnet sted i lang tid før det.

Hun forteller at det var to norske kvinnelige skuespillere som startet med dette i Norge.

– De var på hver sin kant og litt uavhengig av hverandre, med én på Ullevål og én i Bergen på Haukeland. Det vokste og nå har vi cirka 50 klovner og vi rekrutterer hvert år, forteller hun til God morgen Norge.

Nå finnes de på snart 18 ulike sykehus rundt omkring i landet. Målet er at alle sykehusene skal ha klovner, og ifølge Eidem har de kun noen få igjen.

HJERTESAK: Leder for Sykehusklovnene, Nina Eidem, og artist Elisabeth Andreassen har Sykehusklovnene som sin hjertesak. Foto: Privat

Krever utdanning

Men man blir ikke en klovn over natta. Da Sykehusklovnene rekrutterte for to år siden, var det rundt 70 profesjonelle og utdannede skuespillere som var interesserte.

– Av de plukket vi ut ti stykker som var særlig gode på improvisasjon, som har empati og en klovn boende i seg. Også er det to år modningsprosess med teori og praksis, hvor man finner sin klovnekarakter og får et kostyme som du kan vaske på 60 grader hver gang du har vært på et sykehus, også øver man seg på å klovne i duo, for klovner går alltid to og to.

– Hvorfor det?

– Det er fordi vi ønsker at kommunikasjonen med barna skal fungere best mulig. Det er ikke alle som sier «hei» med en gang, noen er litt bedrøvet, litt triste og har mye smerter.

Stolt ambassadør

I dag er artist Elisabeth «Bettan» Andreassen ambassadør for Sykehusklovnene, som er en av hennes store hjertesaker. Det hele startet med at hun leste om en mor og en sønn som hadde strevet mye med sykdom. De bodde mye på sykehus og moren klarte ikke å beholde jobben.

– Alt dreide seg om sønnen som var syk. Jeg tok kontakt, møtte dem og ble god venn med moren. Hun fortalte meg om Sykehusklovnene og hva de har betydd for dem i den vanskelige tiden.

Etter møtet, bestemte Andreassen seg for å bli fast giver. Det har hun vært i tre år nå. Artisten forteller at det betydde mye, da hun ble spurt om å være ambassadør.

– Jeg føler meg så full av motivasjon og det er en så fantastisk organisasjon. Det å møte klovnene og møte foreldre til barn på sykehus har gjort stort inntrykk. Fagkompetansen hos klovnene er så stor også, for det å gå inn til det barnet krever utrolig mye empati og et stort hjerte, sier hun og utdyper:

– Det er situasjoner hvor fire personer må holde barnet nede når de skal ta undersøkelser og gjennomføre undersøkelser, og det er ingenting verre for en forelder å vite at barnet skal gjennom det. Men så kommer klovnene inn og tar oppmerksomheten fra dette barnet, slik at sykehuspersonalet kan behandle – uten at det ikke er like grusomt.

Kjemper for å få statsstøtte

Eidem forteller at Sykehusklovnene ikke får statsstøtte eller annen offentlig støtte. De finansierer prosjektet med innsamlede midler.

– I dag når vi cirka 30.000 barn, men det er ikke mer enn en tredjedel av de som samlet er på sykehus. Det er veldig mange flere som skulle hatt glede av klovnene.

Det ønsker Andreassen å gjøre noe med.

– Jeg hadde store drømmer som ung og det har jeg enda. Mitt mål er å få dette inn i statsbudsjettet.

– Hva skal du gjøre? Trappe opp på Stortinget?

– Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi kan komme tilbake til det, for jeg har noen planer, sier hun og smiler lurt.