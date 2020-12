Stiller spørsmål ved «blackface»: – Tror ikke Gaute er rasist

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Discovery valgte å fjerne juleklassikeren «Nissene over skog og hei» etter «blackface» kritikk.

Folket strides nå om hva som faller inn under «blackface»-begrepet og ikke.

Kontoforvirring

Kontoen «rasisme.i.norge» har over 25.000 følgere og blir ofte forvekslet med en annen Instagramkonto, nemlig «rasisme_i_norge». Sistnevnte har 28.800 følgere, men for tiden ingen innlegg.

Forvirringen mellom kontoene har ført til at «rasisme.i.norge» har blitt beskyldt for mye av det den andre kontoen skal ha lagt ut, men nå er fjernet.

Det var kontoen «rasisme.i.norge» som hevdet at Espen Eckbos karakter «Ernst Øyvind» i «Nissene over skog og hei» falt inn under «blackface»-begrepet, noe som har blitt møtt med både støtte og motstand.

Blant andre har Mads Hansen vært en av dem som har stilt seg kritisk til fjerningen av serien. Han ble senere blokkert av «rasisme_i_norge»-kontoen.

– Alle er enige om at blackface er rasistisk, men utfra definisjonen på «blackface» så er det å karikere en mørkhudet og da overdrive de negative egenskapene. Det mener jeg bestemt ikke er tilfelle her, sa Hansen til God kveld Norge om Discoverys fjerning av serien.

Spesiell problemstilling

Musiker Gaute Ormåsen er blant dem som lurer på hvor grensen går for hva som er «blackface» og ikke. Han kommenterte derfor på Instagram-kontoen «rasisme.i.norge» sine innlegg.

I kommentaren skrev Ormåsen:

«Hei, noen som kan gi et godt svar på denne?

Da søsteren til Ole fikk kreft og mistet håret, barberte Ole vekk alt håret sitt slik at søsteren ikke skulle føle seg alene. Litt senere kom den mørkhudede bestevennen til Ole, gråtende til Ole, og fortalte at rasistene i sentrum hadde plaget han, da han gikk forbi dem, på vei til Ole. Da bestevennen til Ole skulle hjem, sminket Ole seg mørk og fulgte vennen sin forbi rasistene, slik at vennen ikke skulle føle seg alene. Har Ole krenket alle mørkhudede da? Er dette blackface?»

Kontoen valgte å publisere kommentaren hans i Instagramstories-funksjonen med følgende tekst:

«Fantastisk festlig og ikke skuffende i det hele tatt.

En ting skal dere vite, jeg sletter det jeg vil, jeg svarer, på det jeg vil, jeg begrenser hvem jeg vil. Denne kontoen er for folk som har opplever rasisme, en møteplass der man kan bli hørt. (...)

Dere får ikke tvinge oss til stillhet og man trenger heller ikke tro at jeg MÅ i debatt med noen av dere. Dette er ikke en organisasjon. Jeg kan svare, blokke, slette og gjøre hva *** jeg vil. Thanks.»

I tillegg til teksten ga Instagram-kontoen følgerne sine muligheten til å svare Ormåsen anonymt, og publiserte noen av svarene som kom inn.

«Det finnes andre måter å hjelpe kompisen til Ole. Jeg mener det er blackface. Period.» Skriver noen som et svar på Ormåsens spørsmål.

«Hvorfor kan han ikke bare vise støtte og følge han hjem uten å sminke seg?» Skriver en annen.

Oppriktig interessert

Ormåsen ble kjent i Norge da han deltok på første sesong av «Idol» i 2003 og kom på andreplass. Han er gift med Marie Ormåsen, og sammen har de to barn.

God kveld Norge har spurt han om hva mente med meldingen, og musikeren skriver at han ikke er ute etter å støte noen.

– Ja, jeg er oppriktig interessert i å forstå hvor grensa for hva som kan kalles «blackface» går. Jeg er ikke ute etter å krenke eller støte noen, og føler rasisme er altfor alvorlig til å ikke ta anklagene seriøst, sier han til God kveld Norge.

Han synes det er synd at Discovery har fjernet juleserien.

– Jeg er også stor fan av Nissene og Espen Eckbo, og synes det er veldig trist at det blir borte, sier han og fortsetter:

– Jeg har i løpet av samtalene der inne forstått hvor dypt krenket noen blir, helt uavhengig av om det ligger noe bak. Det må vi bare ta til etterretning.

Han synes det er skummelt å stille spørsmål til temaet, men har nå en bedre forståelse.

– Jeg dro dit for å stille noen spørsmål, veldig skummelt å stille kritiske spørsmål der inne, men føler jeg nå har en bedre forståelse av hvordan de tenker, om ikke annet, svarer Ormåsen.

Ikke rasist

Til God kveld Norge sier «rasisme.i.norge» at de publiserte kommentaren hans fordi han ønsket svar på problemstillingen sin.

Svar fra Instagram-kontoen "rasisme.i.norge"

– «rasisme i norge» og flere, synes at kommentaren hans var tullete og ignorant. Og han ba om svar. Lagde da en poll i story, så folk kunne svare, og svar fikk han, mange! Hadde ikke sjans til å publisere alle, skriver kontoen og fortsetter:

– «rasisme.i.norge» tror ikke Gaute er rasist, vi synes bare denne kommentaren som sagt var tullete.

Kontoen skriver at de har fått flere nye følgere i kjølevannet av fjerningen av «Nissene over skog og hei», og de mener at noen av disse følgerne har vært mer opptatt av at programmet har blitt fjernet, enn hvordan «blackface» kan være støtende.

– Vi merker at mange er skuffet over at den («Nissene over skog og hei» journ.anm) har blitt tatt bort, men håper samtidig at folket kan være glad for forandringen som skjer nå, skriver «rasisme.i.norge».