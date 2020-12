Drømte om Champions League og vraket milliontilbud – nå tror sjefen at Aursnes belønnes for avslaget

Se Rapid Wien på TV 2 Zebra i kveld. Sendestart er 18.30 og kampstart er 18.55!

Da Fredrik Aursnes i sommer takket nei til franske Toulouse, levde drømmen om både seriegull og Champions League-fotball med Molde i år.

I Champions League endte det med et bittert farvel i den avgjørende kampen mot Ferencvaros. Og i ligaen var Molde til slutt sjanseløs på gullet. Alt tyder på at det blir seriesølv på moldenserne.

– Det går helt greit det, det at jeg takket nei til Toulouse er ikke noe jeg angrer på. Jeg er fornøyd med valget jeg tok. Det ble ikke seriegull, men vi kom oss inn i Europa, jeg har fått spille der og vi har en god sjanse til å komme oss videre. Det er spennende, sier Fredrik Aursnes til TV 2 foran kveldens avgjørende gruppespillskamp borte mot Rapid Wien.

Molde har satt seg i en god posisjon før den kampen: Ved seier, uavgjort eller et ettmålstap der Molde har scoret, er avansementet i boks.

– Jeg synes Fredrik tok et kjempegodt valg da han sa nei til Toulouse. Og det er fordi jeg synes ferdighetene hans er større enn Ligue 2 i Frankrike. Så ærlig må jeg være på det, sier Molde-trener Erling Moe.

STOR TILTRO: Erling Moe mener Fredrik Aursnes er så god at han bør være en aktuell mann for landslagssjef Ståle Solbakken i årene som kommer. Foto: Fredrik Hagen

Toulouse spiller på det nest høyeste nivået i Frankrike. Det var i august at klubben la inn et bud på over 30 millioner kroner som ble akseptert av Molde.



Men til slutt takket Aursnes selv nei til tilbudet.

– Den dagen Fredrik forlater oss, og den dagen kommer, så håper jeg at han går til en bedre liga enn det, sier han.

– Han har større ferdigheter enn norsk fotball

Moe har vist Aursnes voldsomt tillit som Molde-trener. Aursnes, som faktisk fyller 25 år i dag, har spilt nesten alt av kamper under Erling Moe.

Treneren legger ikke skjul på at han har virkelig sansen for midtbanespilleren.

– Det er en spiller som aldri stopper å utvikle seg. Du ser det når vi er ute i Europa, at han har ferdigheter som står i stil med et enda høyere nivå enn der han er i dag. Jeg håper at en dag i framtida så kommer den rette anledningen og klubben for han. Ellers får han være her, mener Moe.

Da Aursnes takket nei til tilbudet i sommer, var han klar på at han var usikker på om fransk nivå 2 var det riktige karrieresteget.

– Jeg håper jo kanskje at noe enda bedre skal kunne dukke opp. Det var jo en av grunnene til at jeg takket nei til Toulouse, bekrefter han.

TV 2 vet at avtalen i Frankrike kunne gitt ham flere millioner ekstra i året inn på lønnskonto. Likevel sa han nei.

– Tror du at du spiller i Molde neste år?

– Det er vanskelig å si. Jeg har jo kontrakt med Molde, men samtidig vet man aldri hva som skjer, sier Aursnes.

Kontrakten hans med Molde varer ut 2021-sesongen.

Aursnes tar favorittstempelet

Første mulighet til å gjøre seg enda mer attraktiv for utenlandske klubber kommer i kveld. Da venter altså Rapid Wien til en slags gruppefinale i Moldes Europa League-gruppe.

– Slike kamper er selvsagt en fin mulighet for oss alle å prestere i. Det er klart det er et voldsomt utstillingsvindu, men jeg prøver bare å ha en normal inngang som mulig til kampen. Jeg tror det er viktig å ufarliggjøre anledningen, sier han.

I det motsatte oppgjøret i Molde var romsdalingene klart best og vant 1-0. I Østerrike vil Molde uansett være videre med minst uavgjort. I tillegg kan Molde tape med ett mål om de scorer.

– Er Molde favoritter til å gå videre?

– Ja, det er vi kanskje siden de scenarioene der holder. Vi har i alle fall et godt utgangspunkt, mener bursdagsbarnet.