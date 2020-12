Vegansk jul med nøttestek og vegisterkaker

Oppskrifter hentet fra kokeboken «En skikkelig digg kokebok 2»

Nøttestek til 6-8 personer

Tilberedningstid ca. 1 ½ time. Du kan begynne å forberede 1-2 dager før servering. Du kan fint gjøre alt frem til trinn 10, en til to dager før servering. Har nøttefarsen ligget lenge i kjøleskapet, kan det være lurt å la den ligge en stund i romtemperatur før innbaking.

Fyll:

30 g tørket shiitake sopp (se tips)

1 dl quinoa, gjerne norsk

2 dl vann

½ terning grønnsaksbuljong, smuldret

2 fedd hvitløk, finhakket eller revet

200 g frisk spinat, grovhakket

1 stor boks røde linser, skylt (230 g)

150 g vegansk smøreost, naturell eller med hvitløk og urter

50 g tørkede tranebær

1 neve valnøtter, grovhakket

1 ts tørket salvie

2 ts chilipulver

1 ts tørket rosmarin

2 ts balsamicoeddik

2 ts tamari eller soyasaus

½–1 ts salt pepper

1 pk frossen butterdeig (450 g), se tips

Mel til ut kjevling

Plantemelk eller olje til pensling

Slik gjør du:

1. Har du tid, kan du gjerne la butterdeigen tine ett døgn i kjøleskapet. Hvis ikke, tin den på steg 12.

2. Legg soppen i varmt vann i 5–10 minutter.

3. Bland quinoa, vann og buljong i en kjele, la det koke opp og deretter småputre i 15–17 minutter, til alt vannet har fordampet. Sett til side.

4. Hell av bløtevannet fra soppen, og grovhakk.

5. Stek soppen tørr i en vid kjele på middels til høy varme til den har krympet en del, i ca. 4–5 minutter. Når du trykker på soppen med en stekespade, og det ikke kommer vann ut av den, er den tørr nok.

6. Tilsett hvitløk og spinat, og rør til spinaten faller sammen og det ikke er noe særlig vann igjen i kjelen.

7. Ha i linser og smøreost, og bland godt. Tilsett deretter resten av ingrediensene til nøttefarsen – husk quinoa. Smak til med salt og pepper. Hvis farsen er litt våt, steker du den litt til så det ikke er noe væske igjen i bunnen av kjelen når du rører. Ta den så av varmen.

8. La farsen avkjøles litt.

9. Legg cirka én meter lang bit med folie på kjøkkenbenken, og fordel farsen i midten. Form farsen til en tykk pølse som er cirka 30 cm lang.

10. Pakk folien stramt rundt pølsen. La den hvile en stund i kjøleskapet, helst en times tid.

11. Forvarm ovnen til 200 grader, over- og undervarme.

12. Hvis du ikke har tint butterdeigen i kjøleskapet, tar du den ut av fryseren og lar platene tine i cirka 15 minutter spredt utover på et bakepapir mens du gjør klar til kjevling. Ikke la dem bli for varme, da blir deigen vanskelig å jobbe med.

13. Legg platene på hverandre slik at de overlapper, og kjevle ut til et rektangel på cirka 40 x 30 cm. Tenk at pølsen skal få god plass til å pakkes inn. Dryss gjerne litt mel på underlaget, slik at deigen ikke sitter fast. Legg rektangelet på et bakepapir før du fyller det – dette er viktig, for ellers kan den bli vanskelig å flytte.

14. Rull pølsen forsiktig ut av plastfolien i midten av butter- deigen. Bruk eventuelt hendene til å forme den jevn.

15. Skjær bort en liten bue fra topp og bunn.

16. Kutt striper som er like store som tommelen rundt hele steken. Jeg pleier å skjære vekk litt i toppen, og bruke de første stripene til å dekke endene, ved å brette en stripe fra høyre rundt til venstre og motsatt.

17. Deretter bretter du annenhver stripe over til den andre siden av steken. Du kan godt skjære av litt deig hvis du står igjen med for mye. Bruk fantasien, og lag nøttesteken akkurat så fin eller rustikk som du vil.

18. Pensle nøttesteken med plantemelk eller olje, legg den over på en stekeplate og stek den i 40–45 minutter, til butterdeigen er gyllenbrun og sprø på utsiden.

19. La nøttesteken hvile i 10 minutter før servering, da holder fasongen bedre. Skjær i fine skiver med en skarp kniv. Server med ønsket juletilbehør.

TIPS: 1 pakke tørket sopp er oftest 30 gram. Du kan også bruke fersk sopp hvis du ikke finner tørket, for eksempel 2 portobellosopp eller 6–8 aromasopp, som stekes til de er helt tørre.

TIPS: De fleste varianter av butterdeig inneholder ikke smør, men sjekk hvis du vil at den garantert skal være vegansk.

«VEGISTER»KAKER

«Vegister»kakene kan godt lages i god tid før servering. Stek kakene, avkjøl og legg i fryser. Holde seg godt i kjøleskap 4-5 dager. Ved servering, tin og varm opp i stekeovn eller stekepanne. Eller du kan du lage farsen en dag eller to før du skal servere vegisterkakene, sette kaldt og steke dem den dagen de skal servers .

Til 5 porsjoner , tilberedningstid ca. 35 minutter

2 dl quinoa

1 ss grønnsaksbuljong pulver eller 1 terning grønnsaksbuljong, smuldret

4 dl vann

1 mellomstor blomkål

2 ½ dl store havregryn

½–1 ts salt

1 ts malt allehånde

1 ts malt ingefær

1 ts hvitløkspulver (valgfritt)

Pepper etter smak

Eventuelt litt malt muskat

Olje til steking for eksempel rapsolje

Slik gjør du:

Velg de grønnsakene du liker, for eksempel 2 store never frisk spinat eller rå rødbeter i biter.

Ha quinoa, buljong og vann i en kjele, la det koke opp og la småkoke i 12–15 minutter, til vannet har fordampet helt. Skjær blomkålen i biter (ikke så nøye med størrelsen, da den skal moses), og kok i ca. 5 minutter i vann til de er møre. Ikke kok for lenge, da blir det for mye vann i kakene. Hell av kokevannet.

Bland quinoa og blomkål med resten ingrediensene, og kjør til en jevn og smidig farse med i foodprocessor. Blir farsen for bløt tilsett mer havregryn eller potetmel , til passe konsistens . Buljong har ulikt salt- og krydderinnhold, smak eventuelt til farsen med krydder og salt.

Hvis du vil ha noen grønne, noen røde og noen naturelle kaker, deler du farsen i tre og tilsett rå rødbeter i biter, i den ene, rå spinat i den andre og kjør sammen. Prøvestek en kake først. Hvis den blir for myk, bruk mer havregryn eller potetmel.

Form kaker eller små boller med hendene, og stek dem gyllenbrune og fine i olje. Jeg pleier å lage runde boller, og deretter trykker jeg dem litt flate med en stekespade. Bruk gjerne flere panner, så går det unna.

Server vegisterkakene med tradisjonelt juletilbehør, eller som burgere.