Det siste året har det dukket opp noen svært spennende og etterlengtede nye modeller på elbil-markedet.

Dette er på mange måter bare starten. Neste år kommer det enda flere nyheter. Både nye bilmerker og nye elektriske modeller fra kjente produsenter.

Men for å holde oss til det som har skjedd så langt i år: Vi har tatt et lite dykk i vår store brukergenererte bruktbilguide, «Eierne mener» for å se og høre hva de som eier og bruker en av 2020-nyhetene mener om bilen så langt.

Siden har Kia e-Niro seilt opp som den elbilen eierne er aller mest fornøyde med.

Varierende mottagelse

De modellene vi nå har tittet nærmere på er VW ID.3, Polestar 2, MG ZS EV, og Peugeot e-2008. Alle spennende biler som har gjort seg bemerket på registeringsstatistikken med tidvis uventet godt salg.

At VW ID.3 skulle selge godt var kanskje ikke den helt store overraskelsen. Bilen var jo forhåndsbestilt i tusentall. Den største overraskelsen er nok for mange, oss selv inklusive, kinesiske MG som faktisk klinker til og er en av Norges mest solgte biler om dagen.

Mottagelsen til disse fire ulike modellene er mildt sagt varierte. Man skulle jo kanskje tro at eierne av splitter nye biler er veldig fornøyde, men slik er det ikke.

På grunn av at bilene er nye i markedet gjør vi oppmerksom på at det kun ligger få bruker-erfaringer inne på hver modell ennå.

Vi håper med dette å få deg som eier en slik bil til å legge inn dine erfaringer. Enten de er gode – eller ikke fult så gode. Da vi vi få et mye bedre grunnlag for å videre vurderinger – og artikler når den tid kommer.

Vi skal derfor ikke nå kåre hverken vinnere eller tapere. Til det er grunnlaget for lite, men vi vi gjerne få gi deg noen smakebiter på brukererfaringene med disse bilene så langt.

Peugeot e-2008: Går lenger enn oppgitt

Rekkevidde er fortsatt et viktig tema for elbileiere. Denne eieren har hatt sin Peugeot e-2008 i bare fire uker, men har likevel kjørt over 4.500 kilometer med den og er svært godt fornøyd.

Både med at bilen oppleves som kvikk og med god respons. Med de praktiske egenskapene og det faktum at vedkommende opplever dette som mye bil for pengene.

Det reageres litt på at rekkevidden som står oppgitt i bilens display er litt pessimistisk. Bilen går faktisk lengre enn oppgitt.

Dette er en kjent «feil» på disse bilene og Peugeot jobber med en løsning / oppgradering her, etter det vi er kjent med.

VW ID.3: Kom fra Tesla – gikk tilbake til Tesla

VW ID. 3 er den første modellen ut i VWs storsatsning på elbiler. ID-serien skal være den tredje store etter Boble og Golf. Starten kunne vært bedre for bilgiganten. Tekniske problemer og forsinkelser kan skje den beste. Men den første bilen i ID.-serien har fått delvis hard medfart i både media og av noen brukere. Slik som av denne eieren, hvor bilen ikke svarte til forventingene.

Vi regner med at det finnes godt fornøyde brukere der ute også. De vil vi gjerne høre fra, men det aller viktigste er at vi får ærlige anmeldelser.

MG ZS: Luksusbil – nesten ...

Som nevnt innledningsvis står MG for en av de store overraskelsene i norsk bilsalg i 2020. Nesten 3.500 kunder har kjøpt nykommeren.

De som så langt har lagt inn sine brukererfaringer virker rimelig fornøyde.

En av eieren sier "latterlig billig bilhold med elbi"l – og legger til; "jeg er frelst".

Polestar 2: Smiler fra øre til øre

Polestar kom på markedet i slutten av august i år og nesten 2.500 biler er på veien allerede. Det ble tidlig meldt om litt problemer og tilbakekallinger. Slik er det jo ofte med et helt nytt produkt.

Likevel ser de fleste som har delt sine erfaringer med oss ut til å være svært godt fornøyd med bilen som er en konkurrent til Tesla Model 3 når det gjelder pris og størrelse.

– Jeg smiler fra øre til øre, forklarer denne Polestar-eieren.

