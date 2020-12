Henter inn 34 år gammel analysesjef som jobbet med Mourinho og van Gaal i United

Ståle Solbakken har ikke bare hentet to trenerassistenter i Kent Bergersen og Brede Hangeland. Han har også plukket med seg den nåværende analysesjefen til FC København, Andrew Findlay (34).

– Jeg hentet Andrew fra Wolves, der han var sjefsanalytiker i deres beste sesong noensinne. I tillegg var han i Manchester United under David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho. Han har ekstrem erfaring på det analytiske, tross sin unge alder, sier Solbakken til TV 2.

Under jobbintervjuet med den unge briten lot han seg imponere både over CV-en og fotballkunnskapen. Findlay startet på jobben i FCK i august i år.

– I Wolves ble han headhuntet som den nye sjefsanalytikeren. Da vi søkte etter ny analytiker i FCK, fikk vi veldig god kjemi. Jeg likte personligheten hans, og han ville gjerne kaste seg på et skandinavisk prosjekt. Han kjente godt til vår europeiske track record. Men så endte det med at vi ble slått ut av Europa for første gang på en evighet, og jeg fikk sparken. Men så ville han gjerne jobbe videre med meg, så han skifter jobb i januar, sier Solbakken.

JOBBET UNDER MOURINHO: Andrew Findlay var en del av analyseteamet til José Mourinho da portugiseren var manager i Manchester United. Foto: Paul Childs

Selv om avskjeden hans med FCK var av det bitre slaget, avviser han at det er en ekstra bonus å hente med seg klubbens analysesjef til landslagsjobb i Norge.

– Det er overhodet ikke noe takk for sist. FCK er bygget helt annerledes, så jeg tror det går fint, sier Solbakken.

Ansettelsen av Findlay betyr også at mannen som har vært analysemann for Norge både under Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck - Kenneth Wilsgaard - får en annen rolle i NFF.