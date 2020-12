Kvinnelig TV-anker drept i Afghanistan

Malalai Maiwand jobbet som programleder for dem private TV- og radiokanalen Enikass. Hun var også kjent for sin kamp for kvinners og barns rettigheter.

Den unge journalisten ble skutt og drept av uidentifiserte gjerningspersoner mens hun satt i bilen sin, kort tid etter å ha reist hjemmefra, opplyser en talsmann for guvernøren i Nangarhar-provinsen.

Hun skal ha vært på vei til jobben, skriver TOLOnews.

Både IS og Taliban er aktive i området, men ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet.

I november ble to andre afghanske journalister drept i to ulike bombeangrep.



En av dem ble drept av en veibombe i provinsen Helmand sør i landet. Elyas Dayee jobbet for Radio Azadi. Den andre, Yama Siawash, ble drept i et lignende angrep i Kabul bare en uke tidligere. Han jobbet som nyhetsoppleser i TOLOnews.