Fikk anfall og måtte trekke seg fra Farmen kjendis – slik går det med Ida Fladen i dag

Tirsdag sparket femte sesong av Farmen kjendis i gang på TV 2, og 12 norske kjendiser flyttet inn på Lundereid gård i Telemark. For å vinne «kampen for tilværelsen», samt stikke av med bil-premien, må kjendisene holde ut i seks uker på gården.

Oppholdet ble derimot svært kort for programleder og radioprofil Ida Fladen (34), som måtte pakke sekken allerede før første tvekamp var avholdt.

GLEDET SEG: Programleder- og radioprofil, Ida Fladen, hadde gledet seg stort til å være med på Farmen kjendis. Foto: Espen Solli / TV 2.

I onsdagens episode av Farmen kjendis trekker hun seg fra programmet.

Se video av hendelsen øverst i saken.

Årsaken var at hun lider av kronisk krystallsyke, og hun fikk anfall som ikke ville gå over.

– Jeg hadde gledet meg helt enormt mye til å få oppleve Farmen kjendis, så det var ekstremt kjipt å måtte forlate gården så tidlig, sier Fladen i en kommentar via programmets presseansvarlige.

– Det var rett og slett maks uflaks når det kommer til timing av sykdom, som så klart var skikkelig ergerlig med tanke på hvor mye jeg ville dette. Men «life is life», som forøvrig er en undervurdert låt, sier hun videre.

Farmen kjendis-deltakeren, som er kjent fra blant annet Spårtsklubben på VGTV og podcasten Ida med hjertet i hånden, ønsker ikke å stille til et intervju om at hun trakk seg fra programmet.

PÅ GÅRDEN: John Arne Riise og Ida Fladen er to av kjendisene på Lundereid gård. Foto: TV 2

Lært å leve med det

Innspillingen av Farmen kjendis ble gjort i mai 2020, med høyt fokus på smittevern. Fladens kroniske sykdom derimot, var det ikke mulig å gardere seg mot. Den kan ifølge 34-åringen komme og gå når som helst.

– Jeg har kronisk krystallsyke, og har hatt det i nesten 20 år. Jeg pleier å leve ganske fint med det, men når det kommer de skikkelige anfallene sånn som det har gjort nå, så går jeg helt ned for telling, sier Fladen i programmet.

34-åringen forteller samtidig at hun hadde et håp om å bli bedre, men at hun til slutt måtte innse at slaget var tapt.

– På et punkt så må jeg egentlig bare innse at det blir ikke noe bedre når jeg er her, og det å være her og føle at jeg ikke får vært meg selv og ikke får bidratt med noe, det er ikke noe særlig.

– Akkurat nå slo det til på verst tenkelige tidspunkt. Det er skikkelig dritt og jeg er veldig lei meg for det. Men jeg får ikke gjort noe annet enn å reise, sier hun i programmet.

Programlederen er ordknapp om hvor lenge sykdommen skal ha vart etter oppholdet på Lundereid gård, men hun forsikrer om at hun er frisk igjen i dag.

– Nå er alt som normalt og jeg har det helt topp, sier Fladen til TV 2.

FARMEN KJENDIS 2021: Ida Fladen skulle egentlig vært på gården sammen med disse andre elleve kjendisene. Foto: Espen Solli / TV 2.

Slet i 14 år før diagnose

Fladen skal ha slitt med sykdommen i hele 14 år før hun ble diagnostisert med kronisk krystallsyke i 2013. Året etter valgte hun å være åpen om det i et intervju med VG, i forbindelse med at hun hoppet fra en ti meter høy klippe i Oslofjorden og skadet seg.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er krystallsyke en tilstand med kraftige anfall av svimmelhet, som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret, og anfallene varer vanligvis i 10–20 sekunder.

Det er ifølge Helsenorge.no mulig å behandle sykdommen, og de mest vanlige behandlingsmetodene er behandling med hodemanøver eller en rotasjonstol som får krystallene til å falle ut av buegangene.

I tillegg er også operasjon av buegangene en mulighet dersom annen behandling ikke har fungert.

KORT TID: Ida Fladen fikk kun noen dager på Farmen kjendis-gården. Her er hun sammen med Lasse Matberg. Foto: TV 2

Mest bekymret for nattesøvnen

Før hun skulle inn på Farmen kjendis-gården, var ikke 34-åringen spesielt bekymret for at den kroniske sykdommen skulle bli et problem.

– Før jeg kom hit så hadde jeg sett for meg at det kunne bli et issue på et eller annet tidspunkt, at jeg kunne ha en dårlig dag. Men at det skulle klinke til på dag to, det hadde jeg virkelig ikke sett for meg i det hele tatt, så det er bare maks, maks, maks uflaks, sier Fladen i programmet.

Da TV 2 møtte henne før hun gikk inn på gården, var hun derimot mer skeptisk for tanken på å skulle dele rom med de andre deltakerne.

– Jeg synes egentlig ikke det er så lett å sove godt i min egen seng hjemme i Oslo, så jeg regner med at det kommer til å bli tøft å sove på rom med mange andre, fortalte 34-åringen den gang.

Programlederen innrømte samtidig at hun er svært glad i dyr og gledet seg stort til å tilbringe tid sammen med disse på gården.

– Jeg er veldig glad i dyr, og Farmen-gården er jo et paradis med mange dyrearter jeg ellers ikke ville lært å kjenne gjennom bylivet jeg lever til vanlig, sa hun til TV 2 før innspillingen i fjor vår.

DYREELSKER: Fladen er svært glad i dyr, og hadde store forventninger til dyrelivet på Farmen kjendis. Foto: TV 2

Ingen problemer for produksjonen



Under innspillingen i mai i fjor uttalte TV 2 at de støttet Fladens beslutningen om å avbryte konkurransen, og at det ikke medførte noen problemer for produksjonen at hun trakk seg.

– Vi er veldig lei oss for at Ida måtte avbryte oppholdet sitt på Farmen kjendis, og vi er helt enige i hennes beslutning om ikke å fortsette. Vi så hvor mye hun hadde gledet seg, og hvor motivert hun var, men sykdom er det ikke mulig å ta kontroll over med viljen alene, sa TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen den gang.

Se Farmen kjendis på TV 2 og TV 2 Sumo tirsdag, onsdag og søndag.

Se også nye episoder av Torpet kjendis på TV 2 Sumo mandag, torsdag, fredag og søndag.