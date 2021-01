John Arne Riise røk først ut av Farmen kjendis – anklager konkurrent for forsøk på juks

Det ble en jevn kunnskapskonkurranse i den aller første tvekampen i årets sesong av Farmen kjendis.

Den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (40) ble valgt som førstekjempe, etter at han ba storbonde Eli Kari Gjengedal (49) om å velge ham.

– Jeg gikk til Eli Kari og sa at hvis hun slet med å velge noen, så kunne hun velge meg. Jeg hadde lyst til å kjempe og jeg elsker å konkurrere – det er derfor jeg ble med. Så jeg gjorde valget enkelt for henne så hun slapp å velge noen andre, forteller han til TV 2.

Han innrømmer at det var et spill med høy risiko.

– Jeg valgte å bli med på Farmen og spille et spill med høy risiko. Jeg ville prøve å bli førstekjempe for å ta ut en person jeg ville ha ut, og ikke minst å konkurrere i kunnskap.

Riise ønsket nemlig å slå ut radiojournalist Espen Thoresen (62), og valgte han som andrekjempe.

Dessverre gikk høyrisiko-spillet galt for Riise.

Thoresen valgte at de skulle konkurrere i kunnskap, og etter fem spørsmål kunne programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) gratulerer Thoresen med en ny uke på gården, etter å ha vunnet 2 - 1 over Riise.

– Jeg var ganske irritert på meg selv, men jeg gjorde mitt beste. Espen var bedre dessverre, sier han til TV 2 i et telefonintervju kort tid etter han har forlatt gården.

KUNNSKAPSTEST: John Arne Riise tapte kunnskapskonkurransen mot Espen Thoresen. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Mener Thoresen forsøkte å jukse

Til tross for en knapp seier, forteller Riise til TV 2 at han mener Thoresen forsøkte å jukse seg til seier.

– Før tvekampen vet jeg at Espen prøvde å jukse. Han skrev notater på fire A4-sider, og prøvde å snike det med seg, sier han.

Thoresen innrømmer at han skrev et ark med notater som han ville ha med seg ut på kjempehytta, men avkrefter at han forsøkte å jukse.

– Det stemmer at jeg ville ha med meg et notatark, men jeg visste ikke at det var juks, sier han når TV 2 ringer han.

– Jeg hadde skrevet et ark med notater som jeg hadde med på brygga. Da fikk jeg beskjed av en fra crewet om at det ikke var lov å ha med.

– Så du forstod ikke at det ikke var lov å ha med seg notater?

– Jeg tenkte ikke over det. Jeg skrev ned noen notater som jeg satt å leste på, og gjorde ikke noe for å skjule det. Jeg gikk jo åpent med det i baklomma, helt til noen sa at jeg ikke fikk ha det med meg, sier han.

Farlig deltaker

Riise tror at han selv var den mest taktiske deltakeren på gården, og han innrømmer at han hadde som mål å delta for å vise de andre at han ikke bare var sterk fysisk, men også kunnskapsmessig.

– Da ville jeg vært en farlig deltaker fremover, om jeg vant kunnskapskonkurransen, sier den tidligere fotballspilleren.

– Kunne du gjort noe annerledes?

– Jeg kunne jo latt vær å be om å bli førstekjempe, men jeg kom for å spille et spill, og jeg ville ha ut Espen. Skulle jeg trives på gården, om jeg var der lenger, måtte han ut. Hvis ikke hadde jeg ikke klart å vært der, så for meg var det riktig valg. Jeg angrer ikke på det, sier han.

Krangling fra dag én

Etter kun å ha vært inne på gården i noen få dager, oppstod det gnisninger mellom Riise og Thoresen. Riise mener Thoresen spredte løgner om han i gruppen.

– Han irriterte meg. Han var sta og kom med løgner om meg underveis. Det tåler jeg ikke. Jeg synes han var falsk, og da måtte jeg bare få han ut. Dessverre vant han konkurransen og er med videre, mens jeg er ute, sier Riise.

Ifølge Riise fortalte Thoresen løgner om at han ikke var sosial, eller jobbet hardt nok.

– Han sa jeg bare gikk rundt med hunden på gården og slike ting. Jeg vet det ikke er riktig. I tillegg nevnte han ting om at jeg har hatt det tøft og har savnet sønnen min. Når han sier slike ting på kamera, og bruker det mot meg, så går han for langt. Det klikket for meg, så han var heldig at jeg bare gikk, sier Riise.

Hendelsen Riise sikter til foregikk da andrekjempevalget var tatt, og programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) tok en siste prat med kjempene før tvekampen. Samtalen endte med at Riise forlot Sjåstad Christiansen og Thoresen i sinne.

– Det vanskeligste øyeblikket var vel i går, egentlig. Da vi satt og skulle velge andrekjempe. Det var ganske tøft å høre hva Espen kom med. Jeg måtte gå derfra fordi jeg følte meg misbrukt på måten han sa ting på. Utenom det, så har det vært ganske grei, forteller han.

Thoresen har tidligere avvist overfor TV 2 at han brukte familien hans mot Riise.

– At han klarer å få det til å virke som at jeg bruker familien hans mot ham, er vilt. Da skal du ha ganske bra evne til å tenke ut konspirasjoner, sa Thoresen til TV 2.

Ble gode venner

Selv om den tidligere fotballspilleren ikke kom overens med alle, innrømmer han at det er flere deltakere han kommer til å savne.

– Ja, altså, man blir jo fort glad i alle sammen når man lever så tett på hverandre i over ei uke. Jeg fikk mest kontakt med Lasse. Vi fikk kjempegod kontakt og jeg synes det er trist å forlate han, sier Riise og legger til:

– Også hadde jeg gode samtaler og ble godt kjent med Kine og Anniken også. Så det er nok de tre jeg kommer til å savne mest, fordi jeg hadde mest kontakt med dem.

– Får se hvor lenge jeg orker

Da 40-åringen tapte tvekampen mot Thoresen, gledet han seg til å reise hjem til kona Louise Angelica Riise (31) og sønnen Colin. Planene ble derimot raskt snudd på hodet da han fikk beskjed om at han skulle få en ny sjanse til å komme inn på Lundereid gård ved å vinne Torpet kjendis.

Fotballspilleren innrømmer at motivasjonen ikke er på topp, men at han skal gi det et forsøk.

– Jeg hadde gledet meg nå til å komme hjem til sønnen min. Men samtidig så hørte jeg at det var tre livsglade personer på Torpet, så jeg er spent på å se hvem det er, sier Riise og legger til:

– Jeg er et konkurransemenneske som tenker at «har jeg først tapt, så har jeg tapt», men nå får jeg en andre sjanse. Jeg får dra og se hvem som er der, også får jeg se hvor lenge jeg orker å være der, før jeg tar et valg.

