Michaels julebil vekker oppsikt: – Alle vinker og klapper

At folk legger merke til den lille bilen, en Volkswagen Lupo fra 2000, er kanskje ikke så rart.

Bilen er nemlig pyntet med mer enn 3000 meter lyskjeder, 5000 LED-pærer, et snølandskap i forruten og sist, men ikke minst, en tilhenger som er gjort om til en slede. På sleden sitter selvsagt julenissen.

– Kan ikke bli for mye

Litt i overkant, tenker du kanskje? I så fall er du og Michael Klessner totalt uenige.

– Folk skulle prøvd å sitte i bilen og kjenne på den responsen jeg får. Det er helt fantastisk. Så sier jeg ikke at man kan få for mye lys, sier den 43 år gamle mekanikeren til danske Ekstra Bladet.

– Jeg har fått veldig få negative kommentarer. Kanskje bare en eller tre. Alle vinker og klapper.

Avisen skriver at det at bilen ikke er helt lovlig, ikke forhindrer Michael i å ta den ut på kjøretur.

– Jeg har slukket lysene litt oftere enn de siste årene, fordi det har vært et ekstremt fokus på meg i år, men det er denne bilen jeg kjører i. Også på motorveien, forteller han.

Michael anslår at 5000 og 6000 danske kroner, eller mellom cirka 7200 og 8600 norske. Å gjøre bilen om til et vandrende lysshow har han brukt rundt fire dager på. Det hele startet tilbake i 2016.

43-åringen reiser rundt for å vise fram bilen. Foto: Ernst van Norde

Turné

– Det var noen gutter i Vibord som hadde et juletreff. Der kunne man vinne alle mulige konkurranser, deriblant mest pyntede bil, sier 43-åringen, som gjorde nærmest rent bord det året.

Bilen har etter hvert blitt en attraksjon, som han nå reiser rundt med.

– I dag skal jeg til Haderselv og vise den for et senter for hjerneskadde. I morgen kveld skal jeg besøke seks steder, forteller han.