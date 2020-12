Hangeland og Bergersen inn i Solbakkens landslagsteam

Ståle Solbakken er i sluttfasen med å sette sammen støtteapparatet han skal ha med seg i jobben som landslagssjef. Kent «Kenta» Bergersen blir Solbakkens assistent. Han kommer fra jobben som Kvik Halden-trener. Samtidig går Brede Hangeland inn i en nyopprettet stilling som spilleransvarlig.

Andrew Findlay blir landslagets analytiker med hovedansvar for alle analyseoppgaver. I tillegg vil Frode Grodås fortsatt inngå i A-landslagets trenerteam som assistenttrener med hovedansvar for keeperne. Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Dette er et godt sammensatt støtteapparat med ulike spisskompetanser. Teamet er en blanding av kontinuitet og fornyelse, og har ulike styrker. Jeg er opptatt av å sette sammen egenskaper som skal bidra til å levere på treningsbanen, utenfor banen og mellom samlinger, forteller Ståle Solbakken.

– Ikke mulig å si nei

Hangeland gleder seg til å ta fatt på jobben som spilleransvarlig.

– Ståle ringte meg i forrige uke, sier Hangeland til TV 2.

– Sjansen til å jobbe med Norges beste trener og de beste spillerne i landet er en unik mulighet for meg. Jeg er stor fan av landslaget. Jeg har ekstremt lyst til at landslaget skal komme seg til mesterskap. Det var rett og slett en mulighet det ikke var mulig å si nei til, fortsetter Hangeland.

– Hva blir jobben din?

– Min stilling er såkalt spilleransvarlig. Det går på individuell oppfølging av enkeltspillere, både på og utenfor banen. Mest på banen. Det er en del jobb også utenom samlingene, slik at alle er sikre på hva som kreves av en landslagsspiller. Det er mest knyttet til oppgaver på banen og hvordan vi skal spille. For meg er dette midt i blinken. Jeg har også litt ansvar inn mot eliteavdelingen for å sikre at det er en rød tråd i arbeidet med å løfte opp nye landslagsspillere, sier Hangeland.

– Jeg tenker og ser fotball veldig likt som Ståle. Han er en av mine store inspiratorer og mentorer i min karriere og den beste treneren jeg har vært borti. Muligheten til å jobbe med og for han er en unik mulighet for meg. Det er en erfaring som blir fantastisk, sier Hangeland.

Solbakken er svært fornøyd med å få med Hangeland på laget.

– Brede har en sterk personlighet og stor erfaring fra å være i et landslagsmiljø, helt fra jeg var assistentrener til han avsluttet som kaptein og den store høvdingen. Og så nyter han selvfølgelig enorm respekt i fotballmiljøet. Jeg har diskutert fotball med ham, og han er fotballfaglig veldig dyktig. Jeg tror det blir en god kombo. Brede vil også få et stort ansvar mellom samlingene, og ha en litt større rolle utenfor banen. Det er litt annerledes å spille på landslag enn på klubblag, sier Solbakken til TV 2.

Fikk a-ha-opplevelse av nødlandslaget

Hangeland skal jobbe for TV 2 ut året.

– Avtalen min med NFF begynner fra nyttår. Jeg kommer til å gjøre ferdig de tingene jeg har avtalt frem til det. Så går jeg over i ny jobb. Det er vemodig, for TV 2 gjorde overgangen fra banen til livet etterpå ekstremt mye enklere enn det ellers ville vært. Jeg har både lært enormt mye og hatt en veldig utfordrende og spennende hverdag. I tillegg har jeg blitt kjent med enormt mange bra folk. Jeg har ikke noe annet enn gode ting å si om folkene og den tiden jeg har hatt i TV 2, sier Hangeland.

TV 2s fotballekspert forteller at nødlandslagets prestasjoner mot Østerrike var en vekker.

– Da nødlandslaget gjorde en heroisk innsats i Wien tenkte jeg at det er mange flere enn de 25-30 såkalt beste som plutselig kan ende opp med å representere Norge. Det er mange som har godt av å føle seg sett, bli inspirert og få litt informasjon om hva som kreves for å spille på landslaget, sier Hangeland.

Lise Klaveness tror den nye landslagsgjengen vil fungere godt sammen.

– I arbeidet med å sette sammen nytt støtteapparat har Ståle vært opptatt av å videreføre viktig erfaring fra dagens støtteapparat, men samtidig tilføre noe nytt som utfyller Ståle som leder og trener, og som er spisset mot internasjonale referanser. Vi har stor tro på at denne gjengen vil fungere godt sammen i jakten på internasjonal fremgang og kvalifisering til mesterskap, og vi vil gratulerer de tre nye, Kent, Brede og Andrew, med oppdraget, sier Lise Klaveness, direktør for toppfotball og landslag i NFF.