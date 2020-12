24-åring skulle bare sjekke mobilen i badekaret – døde brått

Olesya Semenova (24) ble nylig funnet død i badekaret hjemme i Arkhangelsk i Russland, melder det russiske nyhetsbyrået East2West News ifølge Daily Star.

Hun føyer seg dermed inn i den lange rekka over russiske jenter og kvinner som død mens de lader smarttelefonen sin i badekaret.

SELFIE: Semenova la ut dette bildet i sosiale medier ett år før hun døde. Foto: Olesya Semenova/Instagram

Semenova, som jobbet i en klesbutikk, ble funnet av en venninne, som bare blir omtalt som «Daria», hun bodde sammen med.

– Jeg skrek og ristet henne, men hun var blek, pustet ikke, og viste ingen livstegn, skal Daria ha fortalt lokale medier.

Og:

– Da jeg tok på henne, fikk jeg støt. Det lå en smarttelefon i vannet, som ladet.

Erklært død på stedet

Ambulansepersonellet erklærte Semenova død på stedet.

Politiet mener at 24-åringen døde av elektrosjokk etter at hennes iPhone 8 falt i vannet da den var plugget i en lader.

Mange dødsfall

I 2015 døde russiske Evgenia Sviridenko (24) av elektrosjokk i Moskva da hun sjekket Facebook i badekaret mens smarttelefonen hennes ladet.

I fjor døde 15 år gamle Irina Rybnikova fra den sibirske byen Bratsk da hun brukte telefonen sin i badekaret mens den ladet.

Like etter døde Yulia Vysotskaya (14) hjemme i Cheboksary på samme måte.

I fjor døde den russiske pokerstjernen og ingeniøren Lillya Novikova (26) av elektrosjokk i Moskva da hun ifølge CNN fønet håret på badet.

Myndighetene advarer

Etter de mange dødsfallene, har det russiske sikkerhetsdepartementet utstedt en advarsel.

FØNET HÅRET: Den russiske pokerstjernen Lilya Novikova døde av elektrosjokk. Foto: Lilya Novikova/Instagram

– Nok en gang minner tragedien oss på at vann og elektriske apparater koblet til strømuttak ikke er kompatible, står det i advarselen.

Videre står det at hvis en smarttelefon havner under vann, kan den kortslutte.

– Hvis den i tillegg er koblet til strøm, ser du her hva konsekvensen er, skriver de, og viser til Olesya Semenovas dødsfall.

Brukte skjøteledning

I 2017 mistet 14-åringen Madison Coe fra Texas livet da hun badet hjemme i Texas.

Like før hun døde av elektrosjokk, sendte hun et bilde til en venn.

Bildet som ble sendt viste at 14-åringen brukte en skjøteledning for at mobilladeren skulle nå frem til badekaret.

I tekstmeldingen sammen med bildet hadde Coe skrevet: «Når du bruker en skjøteledning, kan du lade telefonen mens du bader.»

Ifølge politirapporten var skjøteledningen plugget inn i en ujordet stikkontakt, men selve mobiltelefonen var aldri nede i vannet.