Sikkerhet har alltid vært viktig for Volvo. Allerede da de lanserte PV på 1940-tallet gjorde de et nummer av at bilene hadde sikkerhetskarosseri. Siden har de fulgt opp med mange innovasjoner rundt dette.

Aller mest kjent er kanskje utviklingen av trepunkts-sikkerhetsbeltet og at dette ble montert som standard i Volvo allerede på slutten av 50-tallet. Videre kom de med et unikt triangeldelt bremsesystem på 60-tallet – og slik kunne vi fortsatt.

Nå feirer Volvo Safety Center sitt kollisjonslaboratorium 20-årsjubileum. Da det ble åpnet av den svenske kongen i 2000, var det et av de mest avanserte kollisjonslaboratoriene i verden. Det er det fortsatt.

Vil forhindre ulykker

Den dag i dag hjelper sikkerhetssenteret Volvos ingeniører med å være langt fremme innen sikkerhetsutvikling og til å lære fra virkelige trafikkulykker. Volvo har en visjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i en ny Volvo.

– Å være engasjert i sikkerhet handler ikke om å bestå en test eller få en sikkerhetsklassifisering. Vår forpliktelse til sikkerhet handler om å finne ut hvordan og hvorfor ulykker og skader oppstår, og deretter utvikle teknologi for å forhindre dem. Vi håper vårt ledende arbeid vil inspirere andre til å følge vår ambisjon om å redusere trafikkulykker over hele verden, sier Thomas Broberg, en av de ledende sikkerhetsingeniørene og bedriftsveteran ved sikkerhetssenteret.

Denne skal redde mange menneskeliv

Flere kollisjonsmuligheter

Volvos kollisjonslaboratorium er et multifunksjonelt anlegg som gjør det mulig for deres sikkerhetsingeniører å gjenskape utallige trafikksituasjoner og ulykker, og utføre tester som går lengre og er mer omfattende enn gjeldene lover og regler.

Laboratoriet inneholder to testbaner som er henholdsvis 108 og 154 meter lange. Disse gir mulighet for kollisjonstester i ulike vinkler og hastigheter, eller for å simulere en krasj mellom to biler i bevegelse. Bilene kan krasje i hastigheter opp til 120 km/t.

Utenfor laboratoriet er det plass til å utføre tester som for eksempel velteulykker og utforkjøringer, der biler blir kjørt i en grøft i høye hastigheter. Her tilbyr Volvo redningstjenester muligheter til å forbedre livreddende ferdigheter, som Volvo gjorde tidligere i år da de slapp nye biler fra en høyde på 30 meter for å simulere de store skadene som oppstår i ekstreme kollisjoner.

– Det var dumt å kjøre inn i garasjen med bildøra åpen ...

Grundige analyser

Inne i hovedlaboratoriet brukes en enorm kloss som barriere til å teste forskjellige front-, bak- og sidekollisjoner. Med en vekt på 850 tonn, kan den flyttes rundt om ved hjelp av luftputer. I tillegg er det rundt to dusin andre faste og bevegelige barrierer som brukes i kollisjonstesting, inkludert en elglignende struktur for å simulere krasj som involverer store dyr.

I en kollisjonstest er bilen, testdukkene og barrierene utstyrt med sensorer som gjør det mulig for ingeniørene å registrere hele hendelsesforløpet i detalj. Flere titalls ultra-høyoppløselige kameraer filmer også kollisjonstesten fra alle tenkelige vinkler.

Før en fysisk kollisjonstest har den aktuelle bilmodellen allerede gått gjennom tusenvis av datasimulerte kollisjonstester. All data generert fra disse testene blir deretter brukt av Volvos ingeniører til å utvikle sikrere biler.

Les også: Derfor har denne Volvoen ratt i baksetet

Tester elbiler

Når selskapet beveger seg mot en helelektrisk fremtid, har sikkerhetssenteret de siste årene blitt utstyrt og forberedt for å trygt kunne utføre elektriske bilkrasjstester også.

– Uansett hva scenarioet er, kan vi gjenskape det her på Volvo Safety Center og analysere det i detalj. For meg er det veldig inspirerende å innse at for hver time med testing og analyse vi legger inn, kommer vi nærmere og nærmere vår ambisjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i en ny Volvo, sier Broberg, i en pressemelding.

Les også: Her smeller bilen i veggen – rett foran øynene våre

Video: Her smeller det - rett foran øynene våre