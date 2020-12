Varsler store endringer for chartergigant: – Tror det blir en ketchupeffekt

Reiseselskapet Ving har som mange andre blitt hardt rammet av koronaviruset.

Siden Petter Stordalen tok over som storeier for et drøyt år siden, har det vært vanskelige tider.

Ving-konsernets direktør Magnus Wikner sier til Svenska Dagbladet (SvD) at de vurderte å kvitte seg med flyselskapet da pandemien slo inn, og heller samarbeide med andre.

I stedet har Ving klart å sikre finansiering i en god stund framover.

– Det har kommet nye tilskudd fra våre eiere, DNB og statlig støtte og lån fra de ulike landene, sier Wikner til SvD.

– Viktig med omstart

Petter Stordalen varsler at det vil skje store endringer i selskapet, og forteller til den svenske avisen at Ving-konsernet skal relanseres med nytt varemerke og ny identitet.

– Vaksinen er på vei, vi går mot lysere tider og veldig mange lengter etter å reise igjen. Reise er en global megatrend, og jeg tror det blir en ketchupeffekt sommeren 2021, sier Stordalen.

Ving-konsernet endrer logoen, noe man allerede kan se på Vings hjemmeside. Stordalen sier Ving skal utvide tilbudet med alt fra naturopplevelser til trening.

– For alle selskaper hvor jeg er eier handler det om å komme best ut av krisen. Og det er nettopp derfor en symbolsk omstart er så viktig, sier Stordalen.

Vings gamle logo. Foto: Ving

Vings nye logo. Foto: Ving

– Velkommen til nye Ving

På Vings nettsider skriver Ving Norges Country Manager Marie-Anne Zachrisson at det var en fantastisk ny start da Stordalen og to oppkjøpsfond kjøpte Ving etter at eierselskapet Thomas Cook gikk konkurs.

– Så kom rapportene fra kinesiske Wuhan om et nytt virus. Nesten et helt år har gått siden de første medieoppslagene. Et år med en utvikling som har rammet mange mennesker og bydd på store utfordringer for mange selskap – ikke minst for oss som reisearrangør. Og mange utfordringer gjenstår, sier Zachrisson.

Petter Stordalen var i storslag da han møtte ansatte i Ving 1. november 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Videre understreker Zachrisson at Ving ser fremover mot en lysere tid, og selskapet vet at folk lengter etter å reise.

– Derfor lanserer vi nå et nytt Ving. Et Ving som ikke bare har fått en utvendig oppgradering, men også et dypere innhold med flere muligheter og flere personlige opplevelser enn noensinne, sier Zachrisson.

Hun nevner «familieferier ved bassenget, designhotell ved havet, romantiske storbyhelger, velgjørende yogaretreater, sykkeleventyr i fjellene, kulinariske oppdagelsesreiser på fremmede kjøkken – og mye mer», og varsler samtidig at det vil komme nyheter innen blant annet hotell, treningsturer og naturopplevelser.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at dine uker med oss blir de beste ukene i løpet av hele året. Velkommen til nye ving, sier Zachrisson.