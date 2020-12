Høyeste koronadødstall i USA på ett døgn til nå

Bare en uke etter at USA nådde rekorden for antall daglige koronarelaterte dødsfall, skjer det igjen. Natt til torsdag norsk tid var det registrert 3.071 nye dødsfall knyttet til viruset, ifølge oversikten fra Johns Hopkins University. Det er første gang dødstallene har passert 3000 på et døgn.

Samme døgn ble det registrert 220.481 nye smittetilfeller. I USA har nå 289.188 mennesker dødd med eller av Covid-19. Over 15 millioner mennesker i landet har fått påvist viruset siden pandemien startet.

Amerikanske myndigheter har advart om at det var ventet en økning i dødstallet etter at millioner av mennesker reiste for å besøke familie og venner i forbindelse med takksigelsesdagen i slutten av forrige måned, og etter at folk ignorerte oppfordringer om å holde seg hjemme for å bremse virusspredningen.

Vaksine

Det er ventet at Pfizer-vaksinen vil bli godkjent for nødbruk i USA i løpet av få dager. Vaksinen er allerede tatt i bruk i Storbrittania, og Canadiske helsemyndigheter har godkjent den.

Onsdag advarte britiske helsemyndigheter folk som tidligere har hatt kraftige reaksjoner på vaksiner, foreløpig ikke bør få vaksinen. Dette skjedde fordi to ansatte i helsevesenet NHS, som var blant de første til å bli vaksinert i landet, fikk allergiske reaksjoner og måtte få behandling.

Dersom vaksinen godkjennes av amerikanske myndigheter vil de trolig advare mennesker som tidligere har hatt alvorlige reaksjoner på vaksiner om å foreløpig avstå.

– Jeg antar, ettersom det er mat- og legemiddeltilsynet FDA som tar slike beslutninger, at dette vil bli vurdert i morgen. Og som i Storbritannia dreier da forventningen seg om at personer med kjente alvorlige reaksjoner, vil bli bedt om å ikke ta vaksinen, inntil vi vet nøyaktig hva som har skjedd her, sier sjefrådgiver Moncef Slaoui for det amerikanske covid-vaksinasjons- og behandlingsprogrammet.



