Paolo Rossi (64) er død

Det melder den italienske allmennkringkasteren Radiotelevisione Italiana (RAI). Rossi skal ha vært syk i lengre tid.

VANT: Rossi kysser trofeet på vei tilbake til Roma etter å ha vunnet VM i 1982. . AFP PHOTO/UPI

– For en forferdelig og trist nyhet: Paolo Rossi har forlatt oss, uttaler TV-verten Enrico Varriale, som hadde Rossi som medkommentator på kanalen RAI.

Rossi ble med seks mål toppscorer og kåret til VMs beste spiller i 1982. Samme år ble han tildelt den prestisjetunge prisen Ballon d'Or (Gullballen).

– Uforglemmelige Pablito, som fikk oss alle til å elske sommeren 1982, sier Enrico Varriale videre.

Stjernespissen med kallenavnet «Pablito» var utestengt på grunn av sin rolle i kampfiksing og illegal gambling i 1980. Han returnerte to år etter og scoret i finalen da Italia sikret seg verdensmestertittelen med seier 3–1 over Vest-Tyskland.

Rossis kone, Federica Cappelletti, delte et bildet av de to, med teksten "For alltid".

- Det vil aldri være noen som deg, unik, spesiell, etter deg er det absolutt ingen, skrev hun på Facebook.

Paret har vært gift siden 2010. De barna Sofia Elena, Maria Vittoria og Alessandro, sammen.

Saken oppdateres!