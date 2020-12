Ghanas president gjenvalgt

Akufo-Addo, fra sentrum-høyre-partiet New Patriotic Party (NPP) fikk 51,59 prosent av stemmene. John Mahama fra sentrum-venstre-partiet National Democratic Congress (NDC) fikk 47,36 prosent av stemmene fra valget som ble gjennomført mandag. Det kunngjorde valgkommisjonens leder Jean Adukwei Mensa onsdag kveld.

Resultatet ble kunngjort noen timer etter at politiet hadde opplyst at fem personer var blitt drept i valgrelatert vold, noe som kastet skygge over et land som er blitt hyllet for å være et stabilt demokrati.

Opposisjonen avviser resultatet og skal klage det inn.

– Overveldende bevis tilgjengelig gjør det umulig for oss å godta denne falske og forhastede konklusjonen, sa Haruna Iddrisu, som sitter i nasjonalforsamlingen for NDC.

