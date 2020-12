Slakter Høie etter SMS-er: – Prioriterte åpenbart ikke smittevern

– Det er oppsiktsvekkende fordi dialogen som fremkommer bidrar til å så tvil om hvilke hensyn som faktisk veies opp mot hverandre i Helse- og omsorgsdepartementet, og hvilke interesser som får siste ord. Jeg synes dette er alvorlig og bekymringsfullt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Han har flere ganger denne høsten advart regjeringen kraftig mot at utenlandske arbeidere kunne importere med seg smitte fra land med høyt smittetrykk. Og 26. oktober snudde til slutt regjeringen og gjeninnførte karanteneplikt for denne gruppen.

Sms-press

Helsepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol mener regjeringen tok for høy risiko. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Onsdag kveld avslørte Aftenposten hvordan Helse- og omsorgsdepartementet i sommer lot seg presse av arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri til å instruere sine underliggende etater til å hastebehandle en ordning som ga karantenefritak for utenlandske arbeidere i Norge.

Det til tross for at fritak fra karantene for utenlandske arbeidere var et tiltak av «særlig stor grad av risiko», ifølge regjeringens egne smitteverneksperter.

«OK. Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med» skriver Høyres statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en av tekstmeldingene til Norsk Industris Knut E. Sunde som Aftenposten har fått innsyn i.

– Altfor høy risiko

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) mener artikkelen er rystende lesing.

– Jeg blir svært bekymret fordi regjeringen prioriterte åpenbart ikke smittevern i denne saken. Her har helseminister Bent Høie og hans statssekretær tatt altfor høy risiko for smittespredningen her i landet for å imøtekomme ønskene fra Norsk Industri, sier Kjerkol.

Johansen mener regjeringens prioritering av ønskene til lobbyistene fra Norsk Industri slo rett ut i økt koronasmitte i Norge.

STENGER BYEN: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, her under en pressekonferanse om lokale smitteverntiltak i hovedstaden. Foto: Terje Bendiksby

– Regjeringens unntak fra karantene for arbeidsinnvandrere har bidratt til et kraftig smittehopp i Norge. Jeg opplevde at vi møtte motvilje vi ropte varsko og tok til ordet for flere og sterkere tiltak mot importsmitte, sier Raymond Johansen.

Kjerkol minner om de omfattende konsekvensene som smitteøkningen i høst nå har ført til.

– Vi har hele veien visst at det kunne komme en bølge nummer to, og Høyre-regjeringen burde forberedt og beskyttet oss bedre mot importert smitte fra land med mye smitte. Beredskapen har vært altfor dårlig, og regjeringen har slept beina etter seg på denne delen av krisehåndteringen. Prisen for den slette håndteringen må vi alle betale for med en julefeiring preget av strenge koronatiltak, sier Kjerkol.

Slik svarer Høie

I et svar til Aftenposten sier helseminister Bent Høie dette om hvorfor han prioriterte å lette på karantenereglene for utenlandske arbeidere i Norge.

– Under hele pandemien har det vært ulike unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Hvilke unntak som har vært gjeldende, har vært avhengig av smittesituasjonen både i Norge og i Europa. De smittevernfaglige vurderingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er blitt lagt til grunn. Det unntaket det er snakk om her, ble gitt i en tid hvor smitteutviklingen i Europa generelt sett var positiv. Smittevernloven gir ikke hjemmel for å ha strengere tiltak enn strengt nødvendig, sier Høie til Aftenposten.