Dette er verdens 50 beste håndballspillere

Det er gått ett år siden jeg sist gjorde et forsøk på å rangere de 50 beste kvinnelige håndballspillerne i verden.

Den gangen plasserte jeg en norsk spiller øverst.

LES OGSÅ: Verdens 50 beste i 2019

Det er hele 13 nye navn på årets liste. Noen av dem burde nok vært med allerede i fjor. Andre har virkelig tatt store steg det siste året.

Som alle andre slike lister, så blir dette subjektivt. Dette er min personlige mening.

Plassering i 2018 i parentes.

DRONNINGEN: Anita Görbicz er dronningen av internasjonal kvinnehåndball. Foto: Vidar Ruud

50. Anita Görbicz, Ungarn (50)

Er du dronning, så er du dronning. Da skal du være på denne listen til evig tid. Så lenge Anita Görbicz er i stand til å kaste en håndball, så er hun med. Ferdig snakket.

49. Eduarda Amorim, Brasil (15)

En annen veteran med tilhold i Györ. Tempoet er borte, men er fortsatt blant verdens beste forsvarsspillere. Og bidrar litt fremover på banen også. Men dette kan bli siste året hun får plass.

48. Kalidiatou Niakaté, Frankrike (Ny)

Første nykommer på årets liste. Frankrike har en ny generasjon med veldig spennende spillere på gang. Med fart, spenst og kraft som få andre. Kalidiatou Niakaté har havnet litt i skyggen av Orlane Kanor i EM, men har vært veldig god for Brest i Champions League denne sesongen.

47. Marketa Jerabkova, Tsjekkia (Ny)

Den tsjekkiske venstrebacken har virkelig tatt store steg denne sesongen. Har tatt en lederrolle i det tyske storlaget Thüringer, og er i øyeblikket overlegen toppscorer i Bundesliga. Tsjekkia mangler en del spillere i EM, men Jerabkova sto frem og var den som scoret flest mål i gruppespillet (sammen med Nora Mørk).

IMPONERER: Anna Lagerquist er i ferd med å bli en av verdens beste linjespillere. Foto: Henning Bagger

46. Anna Lagerquist, Sverige (Ny)

En veldig spennende linjespiller, som har tatt store steg etter overgangen til russiske Rostov-Don i sommer. Har levd litt i skyggen av Linn Blohm for Sverige, men får nå mer og mer spilletid fremover på banen også.

45. Beatrice Edwige, Frankrike (45)

Forsvarssjef med stor S for Frankrike. Kåret til EMs beste forsvarsspiller for to år siden. Spiller nå i ungarske Györ, og sammen med Amorim og Kari Brattset Dale, så utgjør hun et forsvar knapt noen andre kan matche.

44. Crina-Elena Pintea, Romania (42)

En klassisk, storvokst linjespiller. Fantastisk til å dele forsvar i to, og lager store rom for storskytter Cristina Neagu, både i klubb- og landslag. Skulle vise seg frem i EM, men testet positivt for Covid-19 dagen før avreise til Danmark og sitter derfor igjen hjemme i Romania.

43. Lærke Nolsøe, Danmark (Ny)

Ny spennende venstre kantspiller fra Danmark. Har fått ubegrenset tillit av landslagssjef Jesper Jensen i EM, hvor hun er eneste venstreving i troppen. Kan se ut til at hun har studert sin landsmann Patrick Wiesmach, for hun har kopiert hans offensive forsvarsstil. Og det er først og fremst på grunn av forsvarsegenskapene hun er med her. For fotarbeidet og evnen til å låse av to angrepsspillere gjør at danskene kan flytte forsvaret sitt mot høyre og få overtall i midten.

42. Silje Solberg, Norge (24)

Faller en del plasser fra fjorårets liste. Fikk deler av forrige sesong ødelagt av krystallsyken, og har heller ikke vært overbevisende i klubblaget. I Siofok var hun ustabil, og etter overgangen til Györ har hun vært i skyggen av Amandine Leynaud. Men på sitt beste er Silje Solberg absolutt en av verdens aller beste målvakter.

41. Ryu Eun-hee, Sør-Korea (31)

Den sørkoreanske høyrebacken imponerte stort i VM i fjor, men har ikke helt funnet seg til rette i franske Paris 92. Mens hun er en målgarantist på landslaget, går det litt lenger mellom scoringene i klubb. Men absolutt en meget, meget god håndballspiller.

40. Orlane Kanor, Frankrike (38)

Citius – Altius – Fortius er OL-mottoet. Raskere - Høyere - Sterkere. Og der oppsummerer en egentlig Orlane Kanor som håndballspillere. Det går raskt, hun er råsterk, og ikke minst hopper hun høyere enn de fleste. Bare 23 år, og kommer nok til å klatre mye på denne listen i årene som kommer.

39. Jaroslava Frolova, Russland (Ny)

Stortalentet er i ferd med å slå ut i full blomst. Det har vært stilt store forventninger til Jaroslaga Frolova etter at hun ble kåret til junior-VMs beste spiller i 2016. I Daria Dmitrievas skadefravær tok hun sjefsrollen for Russland under VM i fjor, og var en av lagets beste spillere. Gikk til Rostov-Don foran denne sesongen. Går dessverre glipp av EM på grunn av skade.

38. Emily Bölk, Tyskland (Ny)

Er det en som har fått håndball inn med morsmelken så er det Emily Bölk. Det ville nesten vært en større overraskelse om hun ikke hadde blitt håndballspiller enn at hun ble det. Mamma Andrea ble verdensmester med Tyskland i 1993, mens pappa Matthias også spilte topphåndball. Og om ikke det var nok, så spilte mormor Inge Stein for DDRs suverene landslag på 1970-tallet. Var strålende i Bundesliga for Thüringer forrige sesong og tok i sommer steget over til ungarske Ferencvaros.

37. Dragana Cvijic, Serbia (20)

Du har to typer linjespillere. Du har typen som beveger seg mye og rykker i rom for å få ballen selv, som Heidi Løke. Og du har Dragana Cvijic. Over 90 kilo fordelt på 183 centimetere er ikke noe du flytter lett på. Den serbiske granittblokken deler av forsvar på en måte ingen andre gjør det. I 2018 ble hun kåret til beste linjespiller i Champions League. Spiller sammen med sin egen kopi, rumenske Crina Pintea, i CSM Bucuresti.

36. Katarina Krpez-Slezak, Serbia (23)

Nok en av Serbias veteraner. Høyrevingen Katarina Krpez-Slezak er normalt en målmaskin av de få, men har slitt litt med å finne tilbake til formen etter barnefødsel i fjor. Er havnet litt i skyggen av Julija Managarova i Rostov-Don.

35. Mette Tranborg, Danmark (32)

En bakspiller på 192 centimeter er egentlig veldig udansk, men Mette Tranborg har vist at hun har fart nok i føttene til å henge med i danskenes turbohåndball. Er i ferd med å finne tilbake til formen etter en korsbåndskade. Når hun klarer å stabilisere seg på sitt beste nivå, så har danskene en juvel.

34. Andrea Kobetic, Kroatia (27)

Blir ikke yngre, men skuddet hennes er fortsatt blant de aller beste. Har gitt seg på landslaget, men herjer i den ungarske ligaen for Siofok. Er i øyeblikket på andreplass på stoppscorerlisten i den ungarske ligaen.

33. Katrine Lunde, Norge (34)

Når du pådrar deg en alvorlig korsbåndskade som 38-åring og velger å kjempe deg tilbake. Da er du laget av noe helt spesielt. Katrine Lunde har vist at alder er ingen hindring hvis du er god nok. Nå er hun 40 år og er fortsatt like sulten som da jeg så henne for første gang som 16-åring. Rett og slett imponerende.

32. Anna Sen, Russland (Ny)

Var the next big thing i russisk håndball for ti år siden, men klarte aldri å bli den store skytteren man trodde. I stedet har hun jobbet seg frem til å bli en av verdens aller beste forsvarsspillere. Som flere andre stjerner går hun glipp av EM på grunn av skade.

31. Aniko Kovacsics, Ungarn (Ny)

Skader er et velkjent begrep for Aniko Kovacsics. Supertalentet ble hentet til Györ før hun fylte 16 år, og skulle bli arvtakeren til Anita Görbicz både i klubb og på landslag. Spilte sitt første mesterskap som 18-åring, og fremtiden så lysende ut. Men så kom skadene på løpende bånd. Og da hun var ute, hentet Györ inn utenlandske stjerner. Hun måtte til slutt forlate klubben for å få spilletiden hun trengte. Etter overgangen til Ferencvaros har hun funnet tilbake til storformen. I 2018 ble hun kåret til årets spiller i Ungarn, og nå er hun blitt kaptein og sjef på landslaget.

30. Tjasa Stanko, Slovenia (17)

Er det en ting Slovenia er kjent for, så er det å fostre frem playmakere i verdensklasse – i hvert fall på herresiden. Nå har Dean Bombac & co fått sitt kvinnelige sidestykke i Tjasa Stanko. Hadde en formidabel sesong for Podravka forrige sesong og en rekke storklubber fattet interesse for henne. Valget falt til slutt på franske Metz.

29. Anne Mette Hansen, Danmark (26)

Du hører når Anne Mette Hansen er i hallen. Er det noen som går inn med hud og hår på banen, så er det den danske bakspilleren. Hun jubler mer enn de fleste og hun gir aldri mindre enn hundre prosent. Har fortsatt litt å gå på når det gjelder forståelse, men har et enormt potensial.

28. Vladlena Bobrovnikova, Russland (Ny)

Er veteranen i det russiske landslaget. 33-åringen debuterte i den russiske toppserien for Kuban Krasnodar så langt tilbake som i 2004. Etter to år i italiensk håndball vendte hun tilbake til Russland og Rostov-Don i 2012. Har der vært svært sentral i klubbens ferd mot å bli landets suverene klubb. Har også fått en mer sentral rolle på landslaget etter at Ambros Martin overtok som landslagssjef.

27. Amandine Leynaud, Frankrike (22)

Etter at Kari Aalvik Grimsbø takket av i sommer, er Amandine Leynaud blitt et ubestridt førstevalg mellom stengene for Györ, slik hun har vært for Frankrike siden 2008. En temperamentsfull målvakt, som bare er blitt bedre med årene.

26. Heidi Løke, Norge (13)

Trenger egentlig ingen nærmere beskrivelse. Har vært verdens overlegent beste linjespiller i en årrekke. Men nå er alderen begynt å innhente henne litt. Er snart 38 år og er ikke like hurtig lenger. Lider under at hun aldri har vært en forsvarsspiller i verdensklasse, og har fått overraskende lite spilletid i EM så langt.

25. Katrin Klujber, Ungarn (35)

Det var stilt store forventninger til Katrin Klujber foran VM i fjor. Da innfridde hun ikke. Men ble kåret til sesongens unge spiller i verden av Handball Planet i vår. Er en anvendelig og målfarlig spiller, som kan spille både høyre bak- og kantspiller. Hadde bare Jovanka Radicevic foran seg på toppscorerlisten i Champions League forrige sesong.

24. Linn Blohm, Sverige (Ny)

Når du som alenemor velger å bli proff i Romania. Da er du en tøffing. Linn Blohm har virkelig vokst som linjespiller de siste årene, og er nå en av de aller beste i verden, noe plassen på All Star Team i fjorårets VM er et bevis på.

23. Lois Abbingh, Nederland (29)

Lois Abbingh var spilleren som skulle skyte Nederland inn i verdenstoppen, men utviklingen hennes stoppet opp og da nederlenderne tok steget opp, så var hun knapt med. Men har skutt på seg selvtillit de siste årene, og var VMs toppscorer da Nederland ble verdensmestere i fjor.

22. Noemi Hafra, Ungarn (16)

Nok en av den nye vinen i Ungarn. Venstrebacken til Ferencvaros er kåret til den beste unge spilleren i Champions League to år på rad, og er i en alder av 22 år i ferd med å bli den aller største stjernen i Ungarns nest beste lag. Da er det kanskje ikke så rart at Györ er kommet på banen og har hentet henne til klubben før neste sesong.

21. Jelena Mikhailitsjenko, Russland (Ny)

Spenn fast setebeltene, for her kommer en ny russisk superstjerne. Jelena Mikhailitsjenko er bare 19 år, men regnes allerede som Russlands beste skytter. Er kåret til mesterskapets beste spiller både i U-VM og junior-EM de siste årene. Pådro seg dessverre en korsbåndskade i høst, som har satt henne utenfor EM. Forhåpentlig kommer hun tilbake fra skaden uten å være satt for mye tilbake. Da har Russland en venstre bakspiller i verdensklasse i over ti år fremover.

TOVEISSPILLER: Kari Brattset Dales største styrke er at hun er god både i forsvar og angrep. Foto: Claus Fisker

20. Kari Brattset Dale, Norge (30)

Det er tid for et tronskifte. Heidi Løke er ikke lenger verdens beste linjespiller. Det vil si; som ren angrepsspiller er hun kanskje fortsatt en liten nesetipp foran. Men da er det godt å vite at tronarvingen også er norsk. Kari Brattset Dale har vokst veldig etter at hun kom til ungarske Györ, og er nå et ubestridt førstevalg for Norge. Veldig god i begge ender av banen. Har løftet seg veldig offensivt, hvor hun ikke er like stasjonær lenger.

19. Jovanka Radicevic, Montenegro (11)

Tøffere enn toget og elsker å score mål mer enn noe annet. Der har du Jovanka Radicevic. Suveren toppscorer i Champions League forrige sesong. Er det en du kan være sikker på at ikke viker unna hvis hun får muligheten til å avgjøre en kamp, så er det henne. Men hun begynner å dra på årene hun også, og er ikke lenger beste kantspiller på listen.

18. Nycke Groot, Nederland (7)

Ikke alle håndballspillere velger å trappe gradvis ned mot pensjonisttilværelse, men det har altså Nycke Groot gjort. For to år siden snuste hun på topplassen på listen. Da var hun kanskje verdens mest komplette håndballspiller på kvinnesiden. Så bestemte hun seg for at det var tid for å prioritere annerledes i livet. Hun ga seg på landslaget, og med det gikk glipp av VM-triumfen i fjor, og hun ga seg i Györ og dro til danske Odense. Formpilen har i hvert fall ikke pekt oppover. Og da går pilen på denne listen nedover.

17. Henny Reistad, Norge (40)

Er det en som kommer til å bli verdens mest komplette håndballspiller, så er det Henny Ella Reistad. Er blitt et år eldre enn i fjor og har tilsynelatende lagt på seg noen kilo med muskler. Spiller med usedvanlig stor selvtillit til å være 21 år. Banker nå knallhardt på døren til førsteoppstillingen til Norge. Toveisspiller, som er farlig både som avslutter og tilrettelegger. Mitt tips er at hun gjør et nytt hopp oppover på denne listen til neste år.

16. Veronica Kristiansen, Norge (14)

Forrige sesong slet hun med skader. Denne sesongen ble hun koronasmittet. Det har ikke helt gått på skinner for Veronica Kristiansen de siste sesongene. På sitt beste har hun et trykk på mål som få andre. Har også en fordel av å være toveisspiller. Får hun gå frisk over tid, så kommer hun til å ta et byks oppover denne listen.

15. Julija Managarova, Russland (Ny)

Har vært en av verdens beste kantspillere i en årrekke. Men har virkelig stabilisert seg på et skyhøyt nivå de siste sesongene. Har plassert en så god spiller som Katarina Krpez-Slezak på benken i Rostov-Don. Er født og oppvokst i Ukraina, men valgte i 2014 å bytte nasjonalitet for å spille landslagshåndball for Russland.

14. Camilla Herrem, Norge (43)

Camilla Herrem er blitt 34 år og er trolig inne i sin beste sesong noensinne. Er ekstrem i treningsarbeidet sitt og er i en fysisk form som få andre kan vise til. Det drar hun igjen nytte av på banen. Samtidig som hun er blitt «voksen» og mye smartere. Og nei, Steffen Stegavik, her må nok fruen få mesteparten av æren selv. Så får du nyte godt av at du har det som har vært Rema 1000-ligaens beste spiller så langt i sesongen på laget ditt.

13. Andrea Lekic, Serbia (9)

Trollkvinnen fra Beograd! På sitt beste tryller hun på håndballbanen. Er en klassisk playmaker fra Balkan. Er blitt 33 år, og er ikke i samme form som da hun ble kåret til verdens beste i 2013. Men fortsatt kan hun diske opp med lekkerbiskner som få andre. Var uheldig i åpningskampen i EM, hvor hun pådro seg en akillesskade. Nå får vi bare krysse fingrene for at hun kommer tilbake på håndballbanen.

12. Grace Zaadi, Frankrike (8)

Grace Zaadi er motoren i det franske laget. En toveisspiller, som kan spille i omtrent hver eneste posisjon i forsvar. Fremover på banen får en stort sett se henne i midten. En playmaker med godt blikk for linjespiller, men også med et formidabelt skudd, spesielt fra bakken.

11. Sandra Toft, Danmark (Ny)

At Sandra Toft ikke var på listen i fjor kan ikke betegnes som annet enn tjenesteforsømmelse fra min side. Den danske burvokteren var VMs klart beste målvakt og imponerte også gjennom hele sesongen for franske Brest. Har nå stabilisert seg på et høyt nivå, og spiller med stor selvtillit uansett hvem hun møter.

GÅR GLIPP AV EM: Alexandrina Cabral Barbosa er en av mange stjerner som går glipp av EM på grunn av skade. Foto: Charly Triballeau

10. Alexandrina Cabral Barbosa, Spania (28)

En ekte håndballnomade. Da hun signerte for CSM Bucuresti i sommer, så var det hennes tiende klubb siden 2005. Født og oppvokst i Portugal, men ble overtalt til å bytte statsborgerskap da hun spilte i Spania. Slet lenge med å passe inn i det spanske kollektivet etter å ha vært nærmest et enmannslandslag med Portugal. Men er blitt mer lagspiller med årene, og kom på all star team i VM i fjor. Går glipp av EM etter en korsbåndskade satte en stopper for sesongen hennes.

9. Nerea Pena, Spania (12)

Spanias beste spiller. God i begge ender av banen, og har en veldig god forståelse. Etter å ha slitt med skader noen sesonger, blomstret hun under Tor Odvar Moens ledelse i ungarske Siofok forrige sesong. Etter en kaotisk start på sesongen i Siofok, havnet hun i november i danske Esbjerg.

8. Estelle Nze Minko, Frankrike (5)

Estelle Nze Minko er noe av det gøyeste en kan se på en håndballbane. Ikke så veldig stor, men du verden for en kraft og energi. Har en enorm frekvens i fotarbeidet sitt i forsvar, og noen utslag i fintene sine som kan gjøre selv den beste forsvarsspiller svimmel.

7. Daria Dmitrieva, Russland (4)

Kanskje den mest elegante spilleren i verden. Toveisspiller, som er like god i forsvar som i angrep. Egentlig god til alt. Mangler bare noen ekstremferdigheter på å være best av alle. Men trolig den mest komplette spilleren i verden. En avrevet akillessene gjorde at hun gikk glipp av forrige sesong, og har falt litt på listen fra i fjor.

6. Estavana Polman, Nederland (18)

Da Nederland ble verdensmestere i fjor, så var det en spiller i sentrum for begivenhetene. Estavana Polman var mesterskapets store spiller og stakk fortjent av med MVP-prisen. Pådro seg dessverre en korsbåndskade i sommer, som setter henne utenfor EM. Og uten Polman gikk Nederland fra å være gullkandidat til knapt være medaljefavoritt.

5. Ana Gros, Slovenia (10)

Den slovenske storskytteren er en målmaskin av de sjeldne. Er suveren toppscorer i Champions League denne sesongen. Kåret til beste høyre bakspiller i den franske ligaen de siste seks sesongene.

4. Nora Mørk, Norge (6)

To år på sidelinjen med alvorlige skader kan knekke de fleste, men ikke Nora Mørk. Har denne sesongen vært smart og bygget seg gradvis opp, noe hun også har fått lov til av Ole Gustav Gjekstad. Har også hatt en formpil som bare har pekt oppover, og nærmer seg formen som gjorde at hun kjempet om førsteplassen på denne listen for noen år siden.

3. Cristina Neagu, Romania (3)

Den rumenske storskytteren er oppe og snuser på en plass blant de beste spillerne gjennom alle tider. Fire ganger er hun kåret til årets spiller i verden, og har båret det rumenske landslaget alene på sine brede skuldre de ti siste årene. Har dessverre vært veldig skadeplaget de siste årene og har ikke klart å komme tilbake på sitt aller beste.

2. Anna Vjakhireva, Russland (2)

Om man så Anna Vjakhireva på gaten, så er det ingen som ville tenkt at det var en håndballspiller i verdenstoppen. Kun 168 cm høy og ikke spesielt kraftig bygd. Men fart og forståelse kan kompensere mye for manglende fysikk. Går glipp av EM på grunn av en ryggskade, men kan i hvert fall smykke seg med tittelen verdens beste venstrehendte spiller.

1. Stine Bredal Oftedal, Norge (1)

Det er en evig debatt om en håndballspiller kan være verdens beste om en bare er god i ene enden av banen. Stine Bredal Oftedal er ingen stor forsvarsspiller, men jeg mener likevel at hun forsvarer plassen fra i fjor. Bredal Oftedal er verdens beste ankomstspiller. Hun er verdens beste én mot én. Og hun er verdens beste tilrettelegger. Ingen spillere løfter et lag så mye på egenhånd. Er blitt enda råere på mål selv. Skyter mer og bedre fra distanse. I mine øyne er hun verdens beste i øyeblikket.