Anklager motspiller for rasisme

– Noen konsekvenser bør det få, sånn at det ikke gjentar seg med andre, sier Drammen-spiller Sindre Aho (23).

Episoden skal ha skjedd under onsdagens kamp mellom Halden og Drammen i Rema 1000-ligaen.

Ifølge Sindre Aho ble han hetset i den andre omgangen.

– Det var en situasjon hvor jeg mener at en annen enn spilleren filmer, og da sier jeg det. Da kommer det fra spilleren, som ikke er en del av situasjonen, at «du skal bare holde kjeft, din jævla apekatt. Du er ikke noe bedre sjæl», hevder Aho.

Rapporterte hendelsen

På TV-bildene ser det ut til at Aho og den aktuelle spilleren sier noe til hverandre etter at Halden har fått et frikast i andre omgang.

Etter at reprisene er blitt vist, snakker Aho med dommeren. Han peker tilsynelatende i retning motspilleren, før kampen kjapt settes i gang igjen.

Ifølge Aho hadde ikke dommeren hørt hva som ble sagt.

Klubbens trener, Kristian Kjelling, bekrefter at de har rapportert hendelsen.

– Det ble sagt noen ord mellom to spillere. En fra Halden til en fra vår som ikke var bra. Jeg tror på det vår spiller sier, sier Kjelling til TV 2.

– Men jeg hørte det ikke, og dommerne hørte det ikke. Det var de som var midt oppi det som hørte det, fortsetter Drammen-treneren.

Aho hevder at han ikke fikk en beklagelse fra motstanderen. Det får ham til å reagere.

– Generelt tar jeg meg ikke så nær av sånne ting. Men det at han ikke kan legge seg flat eller si at han ikke mente det rasistisk, og at han bare går rundt og ler og ikke snakker med meg på en ordentlig måte, er provoserende, sier Aho.

– Saken ville vært helt annerledes hvis han kunne tatt en ordentlig prat og forklart seg litt, fortsetter Drammen-spilleren.

Benekter påstandene

I Halden skjønner man lite av påstandene. Ifølge administrerende leder Marita Synnøve Kaldestad-Rognøy står de 100 prosent bak sin spiller og forklaringen de har fått.

– Ifølge ham skal en av våre spillere ha ramlet overende, og Aho skal ha ropt og skreket. Da ble spilleren forbannet. "Hold kjeft, du er verst av alle", sa han til Aho. Da skal Aho ha sagt "kalte du meg apekatt?". Så henvendte han seg til dommeren og spurte om han hadde hørt "at jeg ble kalt apekatt"? Det hadde ikke dommeren, sier Kaldestad-Rognøy til TV 2.

Klubben sier at den aktuelle spilleren har hatt det tøft etter at påstandene ble satt frem og at han er preget. Derfor får han ikke snakke med media torsdag.

– Han benekter det på det sterkeste. Vi hadde håpet at Drammen heller hadde tatt kontakt med oss og diskutert det, sier Kaldestad-Rognøy.

– Vi har lyttet til spilleren, snakket med familiemedlemmer og vi kjenner ham godt. Han er en som lett blir sint, men det har aldri vært noe som har med rasisme og rasistiske utsagn å gjøre.

I Drammen stiller man seg bak forklaringen til Aho. Klubben har fått henvendelse av Norges Håndballforbund om å sende en rapport på saken i løpet av torsdagen.

– Det kommer vi til å gjøre, sier daglig leder Arne Dokken til TV 2.

Han sier at flere spillere på laget fikk med seg kommentaren som ble brukt.

– Denne type saker er høyaktuelle for tiden. Det er nulltoleranse for den type krenkelser. Uansett så er det klubbens forpliktelse å rapportere det inn, sier Dokken.

– Det er en sak som hver enkelt må stå inne for, men det ville vært rart om vår spiller skulle diktet at dette var sagt og ikke sagt. Hvilken hensikt har han med det?

Vil ha konsekvenser

Aho sier at det er greit å slenge med leppen i kampens hete, men påpeker at utsagn av den typen er veldig uheldige.

– I hvert fall i disse tider. Jeg ønsker ikke ham noe vondt. Noen konsekvenser bør det få, sånn at det ikke gjentar seg med andre, sier Aho.

– Så du mener han bør få en straff?

– Ja, men det er vanskelig å gjøre noe med det når det blir ord mot ord. Da går det hans vei. Jeg er ikke interessert i å lage noen stor greie ut av det, men rett skal være rett.