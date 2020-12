Ingen juleselskap med over ti personer samlet i Oslo

Torsdag klokka 15.00 legger byrådet i Oslo frem hvilke koronatiltak som vil gjelde i hovedstaden frem til jul og nyttår. Akkurat nå legger byrådet sist hånd på verket på tiltakene de skal presentere senere i dag.

Det ligger ikke an til at byrådet åpner opp slik statsminister Erna Solberg gjorde forrige uke. Da gikk Solberg ut med en anbefaling om at du kan ha maks ti gjester to ganger i julen. Det vil si at en familie på fem ble anbefalt å være maks 15 samlet.

Men i Oslo er det forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede. Akkurat nå ligger det an til at dette blir opprettholdt også i julen, ifølge sentrale kilder TV 2 har snakket med.

Jul i kirka

Ifølge TV 2s kilder er det svært få lettelser Oslo-byrådet nå vil vurdere, men følgende endringer ligger det an til:

Det tillates fysiske julegudstjenester. Det åpnes også for andre livssynssamlinger.

Det er per nå ikke tillatt å gjennomføre profesjonelle arrangementer innendørs, med noen få unntak. Dermed er dette en lettelse.

Gudstjenestene må skje med sterke antallsrestriksjoner. Trolig lander byrådet på at maks 20 personer kan samles.

Det åpnes også for å arrangere alternativ julefeiring for vanskeligstilte, og åpne fritidsklubbene i byen med samme begrenset antall, altså 20 personer, i hvert rom.

Ingen gjenåpning

Noen storstilt gjenåpning blir det imidlertid ikke.

Etter at byrådet vedtok en sosial nedstenging for en måned siden, er smittetallene i byen nesten halvert, men det er likevel ingen lave skuldre blant Oslos toppolitikere.

Oslo har blant de strengeste tiltakene i landet.

Det er nå full skjenkestopp i kommunen. En rekke møtesteder i byen er nå stengt: Kulturhus, kino, teater, konsertsteder, museer, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller og lekeland. Treningssentrene er også stengt.

Store deler byen vil fortsette å være stengt ut året.