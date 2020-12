Benzema reddet Real Madrid i skjebnekampen

Real Madrid–Borussia Mönchengladbach 2–0 (2–0)

Samtlige lag i Champions League-gruppe B kunne kvalifisere seg til sluttspillet, før den avgjørende runden onsdag kveld.

Se sammendraget fra kampen øverst!



Real Madrid sto i fare for å ryke ut fra turneringen. Storheten har heller ikke fått det til å stemme helt i hjemlig liga, og dermed kunne sesongen allerede være en katastrofe for Zinedine Zidane og spillerne hans.

– Kniven på strupen er sjelden kost for Real Madrid så tidlig i Champions League, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller da han gjestet Nyhetskanalen onsdag ettermiddag.

For storlaget fra Madrid sto virkelig i fare for å ryke ut. De var nødt til å vinne for å kunne ha det hele i egne hender. Dersom kampen mot Gladbach hadde endt uavgjort, ville de vært avhengig av at Shakhtar tapte for Inter.

Karim Benzema var lite interessert i å la skjebnen ligge i andres hender. Franskmannen scoret to mål, og skjøt seg dermed inn på listen av spillere som har scoret 50. mål i Champions League-gruppespillet. Det er det kun to andre spillere som har klart før ham. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

– Vi ønsket å vise at vi ønsker å jobbe sammen for å få til dette. Man ser kvaliteten vår når vi spiller som i dag. Vi scoret to mål, og kunne fort scoret flere, sier Karim Benzema etter kampen.

Benzema ga Real Madrid pangstart

Borussia Mönchengladbach har imponert stort i Champions League denne sesongen, og ledet gruppen før den avgjørende sisterunden.

Tyskerne hadde med Marcus Thuram og Alassane Pléa i front scoret imponerende 16 mål på fem kamper. De kunne faktisk ta seg videre med tap også, så lenge det endte uavgjort mellom Shakhtar Donetsk og Inter.

Selv om den franske spissduoen til Gladbach har herjet hittil i turneringen, var det Karim Benzema som stjal showet i Madrid.

Det var kun spilt ni minutter da franskmannen scoret kampens første mål. Lucas Vázquez pisket ballen inn foran mål, og der kom Benzema i full fart. 32-åringen steg til værs og stanget hjemmelaget i føringen.

– Dette er en utrolig viktig uke for Zinedine Zidane. Til helgen møter de Atletico Madrid, og det har allerede vært spekulert i fransk presse om at han kan miste jobben med tap i kveld, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra Europa.

Målet sørget for at Karim Benzema scoret sitt 50. mål i Champions League-gruppespillet. Det er det kun to spillere som har klart før ham. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

20 minutter senere var det samme oppskrift. Denne gangen var det stortalentet Rodrygo som sto for serveringen. Nok engang gikk Benzema til værs og knuste alt av motstandere. 2-0.

Inter og Shakhtar ute av Champions League

I kampen mellom Inter og Shakhtar var begge lag flere ganger nære å score målet som ville sende dem til sluttspillet.

I Madrid fortsatte hjemmelaget å jakte flere mål. Tolv minutter gjensto av kampen da Lucas Vázquez hamret ballen i stolpen.

Inter hadde tidenes mulighet til å sikre avansementet ett minutt før slutt.

Romelu Lukaku sto foran målet og ble truffet i hodet. Reprisen viste at ballen hadde gått rett i mål.

– Lukaku står som en lyktestolpe og redder headingen. Den ballen hadde gått inn, utbrøt Jesper Mathisen i FotballXtra Europa.

Ettersom kampen mellom Inter og Shakhtar endte 0-0 ryker begge lagene ut. Real Madrid stikker av med gruppeseieren, mens Gladbach sikrer seg avansement med 2. plass.

Ukrainerne sikrer seg plass i Europa League-sluttspillet.