Her har du noen å heie på i helgen!

Uten norske, svenske og finske deltakere forsvinner rundt halvparten av de 30 beste i verdenscupen sammenlagt etter Ruka fra startlistene i Davos i helgen.

Selv om det har skjedd før at mange av profilene ikke har vært til start i enkelte renn, har det vel aldri vært større muligheter til å vise seg frem som i helgens to skøyterenn i Davos.

På de aller øverste plassene vil det ikke være noen stor overraskelse om det er kjente russiske navn, utfordret av etablerte stjerner fra USA, Frankrike, Italia og Sveits, for å nevne noen. Da glemmer vi heller ikke våre britiske venner på herresiden, der alle tre utøverne bor og trener i Norge til daglig. Norske trenere har de også, så i helga må vi heie litt ekstra på Storbritannia.

Like bak de største stjernene vil det derimot være et felt fullt av mindre kjente løpere, som nå får servert karrierens hittil beste mulighet til sitt definitive gjennombrudd. Her har du noen nye favoritter å følge med på i helga!

Damer

Hannah Halvorsen, USA. Den amerikanske ungjenta gikk ikke et eneste skirenn i fjor, etter å ha blitt alvorlig skadet da hun ble påkjørt av en bil på trening. Nå gjør hun comeback i verdenscupen etter en imponerende rask opptrening, og kanskje belønnes hun nå med karrierens første verdenscuppoeng. Amerikanerne har i hvert fall stor tro på jenta med det norskklingende navnet.

TALENT: Hannah Halvorsen (USA) kan overraske til helgen. Foto: Philipp Brem / BILDBYRÅN

Francesca Franchi, Italia. Det begynner å bli noen år siden Ariana Follis og Marianna Longa gikk inn til VM-medaljer for Italia, og enda lenger siden Stefania Belmondo, Manuela Di Centa og Gabriella Paruzzi herjet i løypene. Francesca Franchi er blant Italias nye medaljehåp. I fjor tok hun verdenscuppoeng i Davos og endte blant de ti beste i U23-VM. I år virker hun sterkere enn noen gang, noe to overbevisende renn i kontinentalcupen i Goms i helga beviste. Der slo hun sterke russiske, tyske og sveitsiske løpere. Kanskje kommer gjennombruddet til helga i Davos.

Katerina Razymova, Tsjekkia. Katerina Neumannova er et kjent navn for de som har fulgt langrennssporten i moderne tid. Neumannova oppnådde sine beste resultater først etter hun passerte 30 år. Nå er det 29 år gamle Katerina Razymova som er den beste løperen i et tsjekkisk lag i god utvikling. I fjor fikk hun sitt gjennombrudd med en rekke plasseringer blant de ti beste i verdenscupen, med blant annet en 7. plass i Davos. Det er kun to av de som var foran henne da som stiller i Davos i år. Kanskje kommer karrierens første pallplass til helga?

Delphine Claudel, Frankrike. De franske herreløperne har i en årrekke vært blant de tøffeste konkurrentene til de norske gutta, særlig på sprint og distanserenn i skøyting. I kulissene jobbes det knallhardt for å få frem samme bredde på kvinnesiden, med Delphine Claudel i spissen. Hun viste seg frem allerede i fjor, med en rekke plasseringer blant de 15 beste i World Cup. Kanskje kan hun nå snike seg inn blant de seks beste, noe som ville vært en enorm opptur for fransk kvinnelangrenn.

FRANSK HÅP: Delphine Claudel (FRA) kan fort snike seg inn i topp 10. Foto: Christian Walgram / BILDBYRÅN

Lea Fischer, Sveits. 22 år gamle Lea Fischer bor og trener til vanlig i Norge, der hun representerer Henning Skilag. Trønderne i den tidligere klubben til navn som Petter Northug og Eirik Myhr Nossum kommer til å følge spent med på Fischer i Davos, og nå kan du også gjøre det.

Glem heller ikke de polske jentene Isabela Marcisz og Monika Skinder, der Justyna Kowalczyk skal ha en stor del av æren for utviklingen de siste årene. På herresiden er Lukas Bauer involvert, så polsk langrenn kan vi vente oss mye spennende fra i årene som kommer.

Herrer

Ireneu Esteve Altimiras, Andorra. En skulle kanskje tro at et land i fjellområdene mellom Frankrike og Spania hadde flere topputøvere i vinteridrett, og i Altimiras har de fått nettopp dette. 24-åringen har allerede plasseringer blant de ti beste i verden å vise til, og med fullklaff kan han slå gutta øst for Pyreneene og bli beste Mellom-Europeer. Da havner han fort på pallen!

Mika Vermeulen, Østerrike. Her har vi noe så spesielt som en østerriksk-nederlandsk langrennsløper med en sykkelkarriere og medalje fra junior-VM i kombinert bak seg. Vermuelen tok etter Seefeld-VM et oppgjør med kulturen i østerriksk langrenn og flyttet i sommer til Norge og Lillehammer. I kontinentalcupen i Goms gikk han nylig inn til pallplass på 15 kilometer skøyting. Der regelrett knuste han sine østerrikske landsmenn, i tillegg til å slå etablerte toppløpere som Dario Cologna. Forhåpentligvis kan Vermeulen gå foran som et sterkt og rent forbilde i en langrennsnasjon med en mildt sagt dyster fortid.

FLYTTET TIL NORGE: Mika Vermeulen slo nylig Dario Cologna. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Imanol Rojo, Spania. Baskeren Imanol Rojo er fra nord-østlige Spania, ikke langt unna Pyreneene. Der lærte han å gå på ski i byen Tolosa, hvor norske Mustad i sin tid startet skiklubb for sine fabrikkarbeidere. Rojo har senere lagt ned mye av treningen sin i nettopp Norge, sammen med blant andre undertegnede. Spanjolen som kaller HC Holund for José fikk sitt gjennombrudd i verdenscupen i fjor, og på en av sine beste dager er Rojo god nok for å ende blant de 20 beste på distanserennet i Davos.

Davide Graz, Italia. Italienske Davide Graz ble i fjor den første herreløperen født på 2000-tallet til å gå verdenscup, nettopp i Davos. Graz gikk til og med videre fra prologen, og kanskje har vi her en ny Federico Pellegrino på gang. Den unge italieneren har imidlertid flere strenger å spille på, og er nesten like god på distanse som i sprint. Her kan vi forvente oss store ting i årene som kommer, og det definitive gjennombruddet kommer kanskje allerede i helga.

Et tsjekkisk og polsk lag på vei opp og frem er allerede nevnt, og er det et annet lag en kan følge litt ekstra godt med på i Davos er det de amerikanske herrene. Med løpere som Gus Schumacher og James Schoonmaker i spissen står det i hvert fall ikke på etternavnene for de unge amerikanerne som de to siste sesongene tok hjem gullet på stafetten i junior-VM. Her har vi kanskje nye Bill Koch, Kris Freeman og Andy Newell på vei mot internasjonale topplasseringer på linje med deres stjernetunge damelag.