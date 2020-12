Nordmenn har begynt å bestille sydentur for sommeren 2021

Det blir en annerledes jul, men helseminister Bent Høie (H) tror at vaksineringen av nordmenn kan starte i begynnelsen av januar, og da kan sommeren bli tilnærmet normal. Nå opplever reiseselskapene at nordmenn er klare for syden.

Sommeren 2020 ble ikke helt som vi hadde planlagt. Mange måtte avbestille sydenferien og erstatte den med norgesferie.

Norge vil trolig kunne tilby de første vaksinedosene allerede i januar. Nå har helseminister Bent Høie begynt å hinte om at sommeren 2021 vil bli tilnærmet normal.

– Jeg må knuse drømmen om en julefeiring av det gode gamle slaget, men jeg skal ikke knuse drømmen om en sommer av det gode gamle slaget, sier Høie.

LYSERE TIDER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at vi ikke kan slippe opp nå, men han tror sommeren 2021 vil bli mer som normal. Foto: Jil Yngland/NTB

Det gjør at nordmenn har begynt å se til varmere strøk.

Kraftig økning i salget av utenlandsreiser

Reiseoperatøren TUI kan melde om at reiseoptimismen har økt i takt med de positive vaksinenyhetene.

– De siste to ukene har vi hatt en økning på 111 prosent for sommeren 2021. Vi har også hatt en økning på 262 prosent for vinteren 2021/2022, sier Nicolai Findsen som er pressetalsperson i TUI.

Tall fra reiseoperatøren viser at nordmenn aller helst vil reise til Rhodos, Kreta og Kypros. Nå tror TUI at sommeren 2021 blir en opptur for reisenæringen.

– Vi har sett i løpet av den siste perioden at salgstallene for sommeren 2021 har hatt en betydelig stor stigning etter at vaksineprodusentene gikk ut og sa at vaksinen er klar for verdens befolkning. Vår forventning er at folk vil ut og reise til sommeren, sier Findsen.

Også Ving har opplevd en økt etterspørsel.

– Våre kunder har lengtet lenge etter å få feriere utenlands i sol og varme. Forrige uke var vår beste salgsuke på mange uker og vi ser en markant økning av bestillinger i skoleferien, sier Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge.

– For tidlig å si

Til tross for at mange ønsker seg til utlandet, så opplever ikke alle den samme utviklingen som Ving og TUI. Hos Finn Reise er interessen fortsatt størst for norgesferie. Heller ikke SAS har sett en økning i bestillinger av utenlandske flybilletter etter pressekonferansen.

– Vi merker at når myndighetene gir reiseråd, så påvirker dette reisemønsteret til resten av befolkningen. Det er litt for tidlig å si om dagens pressekonferanse har hatt effekt på billettsalget, men vi vet mange sitter klare og vil bestille, sier kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff.

Det samme gjelder også for Norwegian.

– Det er litt tidlig å si, men vi ser positive tendenser i bookingene for sommeren i takt med gode vaksinenyheter. Det er tydelig at folk har begynt å tenke på sommerferien, sier kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian.