Nytt Hollywood-par

32-år gamle Rakim Mayers, bedre kjent som rapperen ASAP Rocky, og artisten Rihanna har vært gode venner i mange år.



De jobbet sammen på Rihannas låt «Cockiness (Love It)» i 2012, før de dro på turne sammen året etter. Samme år spilte Rihanna i musikkvideoen til rapperen.

På den tiden uttalte de flere ganger at de kun var gode venner og kolleger. Nå har det tatt en ny vending.

I følge flere amerikanske nettsteder skal paret nå være sammen. En kilde fortalte nettstedet, Us Weekly, at rapperen har vært interessert i et forhold med Rihanna lenge.

– ASAP har vært interessert i Rihanna i årevis, og han har alltid vært initiativtaker til å flørte med henne, forteller kilden og fortsetter:

– Ting forandret seg mellom dem i løpet av sommeren og de «hooket» endelig opp. De har vært sammen siden da.

I januar ble det kjent at Rihanna og kjæresten, den saudiarabiske milliardæren Hassan Jameel (32), hadde gjort det slutt etter tre år sammen.

– De levde forskjellige liv, og det ble vanskelig for dem å ha et forhold, fortalte en kilde til nettstedet People.



Kort tid etter ble hun observert med ASAP Rocky.