Brann sikret plassen – Start tok viktig poeng

Start–Brann 1–1 (0–0)

Etter at Strømsgodset knuste Aalesund var det en viktig kamp som ventet Start.

Sørlendingene spiller for overlevelse. Etter å ha tapt mot nedrykkskandidat Mjøndalen i forrige runde begynner det å haste for gultrøyene.

Hjemmelaget startet kampen mot Brann best, og kunne scoret både én og to ganger tidlig i den første omgangen. Heldigvis for Brann hadde de rutinerte Håkon Opdal (38) mellom stengene.

Sisteskansen sto som en levende mur mot gamle lagkamerater, men det holdt ikke helt inn.

Da Daouda Bamba sviktet fra straffemerket like før slutt kunne Start gå i garderoben med et viktig poeng. Likevel er det Strømsgodset som er onsdagens store vinner i nedrykksstriden. Drammenserne slo Aalesund 4-1, og har dermed inntatt plassen over kvalik.

Dermed er det duket for en thrilleravslutning på Eliteserien.

Sjansebonanza fra hjemmelaget

Det ble nemlig hektisk for Brann-keeperen. Flere ganger måtte han ut i full strekk for å hindre mål imot.

Den største sjansen kom allerede etter ti minutter. Erlend Segberg fikk vendt opp, og sendte ballen inn foran mål. Fra to meter skulle bare Starts toppscorer, Eirik Schulze pirke ballen i mål. Utrolig nok klarte Schulze å skyte utenfor, noe som så ut til å være en vanskeligere oppgave enn å sette ballen i mål.

Opdal viste seg frem med flere klasseredninger og det var nesten utrolig at gultrøyene ikke gikk til pause med ledelsen.

Også i andre omgang var det Start som startet best, men som så mange ganger før i år, ville ikke ballen i mål.

Det utnyttet Brann.

Brann tok ledelsen etter drømmemål

Gjestene fikk frispark 20 meter fra mål og Petter Strand la ballen til rette. Bergenseren tok fem steg bak, så mot nærmeste kryss, så satte han fart mot ballen.

To sekunder senere stormet han mot hjørneflagget, mens Start-keeper Jonas Deumeland måtte plukke ballen ut av nettet.

Men målet som Start hadde jaget hele kampen skulle komme.

Kevin Kabran viste overblikk da han spilte ballen til Schulze, som var iskald fra ti meter. Dermed var lagene like langt.

Erlend Segberg var mannen som laget frisparket, som Brann scoret på. Syv minutter før slutt rev han ned Vegard Forren i egen boks. Dermed pekte dommeren på straffemerket.

Daouda Bamba fikk muligheten, men ivorianerens forsøk var elendig. Bamba skjøt ballen over målet til Deumeland.