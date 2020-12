Denne uken fikk Ford de aller første eksemplarene av den elektriske SUV-en Mustang Mach-E til Norge.

Dette er en bil det har vært enorm interesse rundt her hjemme. Ford har blant annet hatt 15.000 navn på interesselisten sin.

Planen var egentlig at de første kundene skulle få bilene sine i år, men så ble det utsatt.

Dermed må alle de som har bestilt og de som vurderer å gjøre det, smøre seg med litt mer tålmodighet, nærmere bestemt til februar.

Men noen få eksemplarer er altså i landet. Ett av dem har Broom-redaktør Knut Skogstad testet de siste dagene. Og selv om det begynner å bli litt sent på ettermiddagen, tenker vi det er på sin plass å ringe for å finne ut hvordan dette går.

Reist på hytta?

Ring, ring

– Hei, Vegard. Du, bare et lite øyeblikk...

– Du Knut. Hva er det jeg hører i bakgrunnen der, knitrer det i peisen? Har du reist på hytta?!?

– He he, ja. Det stemmer. Jeg fant ut at hytteveien min jo er en veldig bra teststrekning for denne bilen. 28 mil, med alt fra 50- til 110-soner. Klatring opp til fjells – og muligheter til å ta ta bilder der alt ikke er så grått og trist som det har vært hjemme de siste ukene. Nå har jeg akkurat kommet fram og tent opp, så skal jeg ut og fikse bilder straks.

Du kan nok like godt kaste tusenlappene på peisen...

Ut på tur – og det gjør som det har gjort det meste av desember på disse kanter: Det regner...

Helt ny – fra innerst til ytterst

– Skjønner, da kan du kanskje starte med å fortelle om kjøreturen oppover?

– Nei, egentlig ikke. Du skjønner, vi får ikke lov til å si noe om hverken kjøreinntrykk eller forbruk ennå. Her er det internasjonal sperrefrist og den må vi bare respektere. Alt det gleder jeg meg til å kunne fortelle om når vi kommer så langt. Men jeg har selvfølgelig rukket å gjøre meg ganske godt kjent med bilen nå og kan fortelle om en god del som ikke har med selve kjøringen å gjøre, sier Knut.

– OK, hvor begynner vi?

– Vi kan jo starte med at dette virkelig er noe nytt fra Ford, de har ikke "bare" laget en elbil. Mustang Mach-E er en helt ny bil, fra innerst til ytterst, på design og på teknologi. Testbilen er toppmodellen Long Range med 4x4. Den har offisiell rekkevidde på 540 kilometer. Den er søkklastet med utstyr og den kommer på rett under 600.000 kroner. Startpris på Mach-E er for øvrig på 412.000 kroner, da snakker vi rekkevidde på 440 kilometer og bakhjulsdrift. Så det er et ganske solid prisspenn her.

Mange har blitt dyrere, men ikke Mustang Mach-E

Et høyst uvanlig syn på en norsk ladestasjon. Men om noen måneder er det snudd på hodet.

100 liter i frunken

– Jeg synes også det er interessant at de bruker Mustang-navnet på bilen. Det sier mye om hvor viktig den er for Ford. De har også tatt med flere designelementer som trekker linjene tilbake til klassisk Mustang. Blant annet de karakteristiske baklyktene og fronten, med kraftige skjermer. Dette er helt klart en sporty SUV og designet skiller seg ut, ikke bare fordi vi snakker splitter ny bil.

Den skrånende hekken understreker det sportslige her. Men det går samtidig noe ut over plassen i bagasjerommet.

– Ja, de fleste småbarnsforeldre som har vært på tur, vet at det noen ganger er gull verdt å kunne pakke til taket. Her mister du endel volum i Mustang Mach-E, fordi bakluken skrår såpass mye. Men det er absolutt ikke dårlig plass her. Gulvet i bagasjerommet justeres i to høyder. I nederste stilling, er det 412 liters bagasjerom, det har rette kanter og er enkelt å utnytte optimalt. I tillegg er frunken foran for mer enn bare ladekabel. Her er det faktisk plass til 100 liter bagasje, med smart drenering i bunnen. Til sammen har du altså 512 liter til rådighet, forteller Knut.

"Megabox" - se hva de har funnet på her

Baklyktene er ett av flere designelementer som er med fra "original" Mustang.

"Amerikanske" forseter

– Hva med den innvendige plassen?

– Den er god. Foran er det som vanlig rommelig, med plass til store oppbevaringsrom mellom setene og to skikkelige koppholdere. I baksetet har voksne god plass til både beina og hodet. Ford har gått for et ganske flatt baksete. Det er positivt for å utnytte plassen, for eksempel hvis man har barneseter. Til gjengjeld er det ikke så mye sidestøtte, som i bakseter der man har prioritert sittekomforten i de to ytterste baksetene. Gulvet er som det skal være i en elbil, helt flatt. Det er også bra for beinplassen.

Bredt baksete, med gode plassforhold.

– Vi har allerede fått spørsmål rundt forsetene fra flere Broom-lesere som lurer på sittekomforten her. Jeg opplever dem som litt "amerikanske". Det er tydelig at disse er laget for å kunne passe folk fra 60 til 110 kilo. Ryggen er bred, samtidig som det er begrenset sidestøtte i puten. Den kan heller ikke forlenges. Det er ikke de beste setene jeg har sittet i, men jeg blir heller ikke sliten på langtur. Her tenker jeg det er viktig å prøve selv. Dette med sittestilling og komfort er nå en gang ganske individuelt, sier Knut.

Ford har gått for et ganske minimalistisk interiør, uten av det virker spartansk. Det aller meste av funksjoner styres fra den digre skjermen i midten.

Ikke sparefølelse

Innvendig er Mustang Mach-E en liten revolusjon i Ford-sammenheng. En diger, stående skjerm er plassert på midten av dashbordet, herfra styres de aller fleste funksjonene. I tillegg er det en liten skjerm over rattet, som blant annet viser hastighet, rekkevidde og batteriprosent.

– Infotainmentsystemet er siste nytt fra Ford, og heter Sync 4. Her ligger det veldig mye informasjon, i flere menyer. Som vanlig krever det at du bruker litt tid på å sette deg inn i hvordan det fungerer, hvis ikke kan du rote litt. Men de viktigste funksjonene er lett tilgjengelig. Jeg har også sans for visningen av siste tur. Her får du varighet, lengde og ikke minst gjennomsnittsforbruk som blir oppdatert underveis. Det siste er alltid relevant når man kjører elbil.

– Og hvordan har det sett ut på turen din?

– He he, ikke prøv deg! Det kan jeg ikke si noe om. Men vi kan jo ta med at selve dashborddesignet er ganske minimalistisk. De to skjermene dominerer. Ford bruker samme stoff som på høyttalerne, også oppe på dashbordet. Det fungerer fint. Jeg vil ikke si at det er så mye premiumfaktor her, men vi er samtidig et godt stykke fra sparefølelsen du får i en bil som VW ID.3, sier Knut.

Skal stjele premium-kunder – med gunstig pris

Mustang Mach-E skiller seg designmessig fra de aller fleste SUV_konkurrentene. Her har Ford gått for sporty linjer.

Sluttsummen blir høyere

– Men dette er vel heller ikke ment å skulle være noen premiumbil?

– Nei, akkurat som navnebroren skal dette være en bil mange kan ha råd til. Og når vi ser på prisene, tenker jeg Ford leverer etter det prinsippet også når de lager elektrisk Mustang. Litt over 400.000 kroner for innstegsmodellen er svært mye bil for pengene.

– Ser du isolert på prislappen til testbilen, er vi ikke veldig langt unna biler som Jaguar I-Pace, Mercedes EQC og ikke minst Audi e-tron. Men Mustang byr altså på tildels betydelig lengre rekkevidde, samtidig som sluttsummen på de andre blir betydelig høyere når de er "ferdig" utstyrt, forteller Knut.

Nordmenn velger toppmodellen – igjen

Ingen tvil: På dette fjellet har det blitt vinter!

God start på arbeidsdagen

– Skjønner. Men du – da skal jeg ikke holde på deg mye lenger, du har vel en jobb å gjøre?

– Det stemmer, nå skal jeg rigge opp og ta bilder. Så blir det overnatting her, før jeg snur hjemover igjen etter frokost i morgen tidlig. Det kaller jeg en god start på arbeidsdagen.

– Det gjør jeg også! Da får du ha god natt og god tur i morgen. Når er forresten sperrefristen over?

– Den er over 15. desember. Og da skal vi altså få fortelle mye mer om Mustang Mach-E. Det er bare å følge med her på Broom!

Her tester de rekkkevidden på Mustang Mach-E, fra Oslo til Trondheim

Video: I klippet under kan du se mer av både Mustang Mach-E og filmbilen "Eleanor", fra Gone in 60 seconds:

Få med deg videoen av Mustang Mach-E øverst i denne artikkelen.