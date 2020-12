Glimt-stjernen rangeres som tidenes beste: – Kan ikke huske noen bedre

FK Haugesund–Bodø/Glimt 0–4 (0–2)

Bodø/Glimt har gjort rent bord i Eliteserien denne sesongen. Gultrøyene sikret seg Nord-Norges første ligatittel allerede fem runder før slutt, og før kampen mot FK Haugesund manglet de kun fire mål for å ha scoret 100 mål denne sesongen.

Mot FK Haugesund ble det fire mål. Dermed klarte gultrøyene bragden de har jaktet de siste ukene.

Se Kasper Junker sette Glimts 100. mål for sesongen øverst!

Philip Zinckernagel skaffet først et straffespark, som Kasper Junker satte i mål. Få minutter senere hamret Zinckernagel et frispark i mål. Kasper Junker har fått lukten av toppscorertittelen, og ga seg ikke før han hadde scoret to mål til. Dermed scoret han klubbens 100. mål, og sitt 25. for sesongen.

– Philip Zinckernagel er den spilleren som har vært best i 2020. Det tror jeg de fleste er enige om. Det har vært en fornøyelse å følge med på ham og lagkameratene denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han får støtte av kollega Erik Huseklepp.

– Han er så fotballsmart. Han er ikke bare den som scorer målene, han slår ofte også den geniale pasningen. Han er så komplett. Derfor fremhever jeg Zinckernagel til årets desidert beste spiller, sier den tidligere Brann-stjernen.

Aldri levert i Danmark

På Kjetil Knutsens lag er det flere spillere som har bemerket seg. Jens Petter Hauge ble tatt ut på landslaget, samt solgt til giganten AC Milan. Marius Lode og Patrick Berg ble også tatt ut til landslaget, men flere andre spillere har høstet skryt fra landets fotballeksperter.

Den som nok har fått mest skryt denne sesongen er danske Philip Zinckernagel. Etter å ha spilt for HB Køge, Helsingør og SønderjyskE i hjemlandet, uten å slå helt igjennom valgte Bodø/Glimt å ta sjansen i 2018.

– Vi må huske på at han var en ganske nitrist spiller før han kom til Glimt. Han var kjent som en sutrende og kranglete danske, som samlet på gule kort. Han var egentlig bare vrakgods, som Glimt har forvandlet til en diamant. Nå kan han spasere ut på det åpne markedet. Han kommer til å bli mangemillionær uansett hvem han signerer for, sier TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Den første sesongen i Bodø leverte Zinckernagel seks mål og to assist. Sesongen etter leverte han seks mål og syv assist. Så tok det full fyr.

I årets sesong har dansken levert svimlende 37 målpoeng. 19 mål og 18 assist. Dermed har han vært sist eller nest sist på 37 prosent av målene til Glimt.

Dansken er på utgående kontrakt. Dermed kan han forlate Glimt gratis etter årets sesong. Tidligere har han vært åpen om at det frister med et eventyr utenlands, mens i Norge er det trolig kun Glimt som er aktuelle.

– Året spiller, men også tidenes spiller i norsk fotball

TV 2s fotballeksperter i FotballXtra har vært fulle av lovord om Zinckernagel gjennom hele sesongen. I løpet av sendingen ble de utfordret av programleder Fin Gnatt om det noen gang har vært en spiller, som har levert en like god enkeltsesong.

– Svaret mitt er nei. Vi har aldri hatt en spiller som har levert en bedre sesong enn Zinckernagel. Kjartansson hamret inn mål, men det var ikke samme dominans. Alanzinho er den spilleren som trolig har dominert mest i banespillet, han var helt fenomenal. Men Zinckernagel er iallfal den jeg kan huske som har levert den beste enkeltsesongen, sier Mathisen.

TV 2s kommentator Marius Skjelbæk er helt enig.

– Det er ofte en benyttet synd å bli historieløse. Den eneste som kan matche ham på målpoeng er Veigar Páll Gunnarsson. Jeg klarer ikke å komme på noen. Carew var ekstrem i Rosenborg. De har også hatt Bent Skammelsrud og Ørjan Berg. Men jeg vet ikke jeg, men vi får kanskje være enige om at poengmessig er det ingen i nærheten, sier Skjelbæk.