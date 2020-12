Siv Jensen om Høies Vinmonopol-nei: – KrF har sutret og fått viljen sin

– Det er ikke noe vanskelig å få gjort dette, sier Frp-leder Siv Jensen om forslaget fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI foreslo onsdag for regjeringen å utvide åpningstidene for blant annet Vinmonopolet, for å få ned ansamlingen av mennesker og spre handlingen utover døgnet.



– Jeg tror mange kommer til å synes det er veldig ubehagelig å handle, snu fordi de ikke vil stå i kø og at det er mange i risikogruppene som vegrer seg veldig for å gå i butikken i frykt for lange køer. Det kommer til å bli ganske fullt, ganske trangt og lange køer når regjeringen ikke utvider åpningstidene, sier Jensen til TV 2.

Lang prosess

Tidligere på dagen avviste helseminister Bent Høie blankt å gå videre med forslaget fra FHI, og begrunnet det med at det ville være en kompleks prosess å lande.

– Det ville krevd at vi både fikk endret loven og Vinmonopolet måtte forhandlet med sine ansatte om endrede åpningstider. Da tror jeg vi hadde vært over julen før vi var ferdig med det uansett, sa Høie.

Den begrunnelsen fnyser Siv Jensen, som var finansminister i seks og et halvt år, av.

VILLE ÅPNET: Frp-leder Siv Jensen. Foto: Terje Bendiksby

– Vi har sett under hele pandemien, hastebeslutninger, høringer som har vært avholdt på bare noen timer for å kunne gjennomføre midlertidige lovendringer. Hvis regjeringen hadde villet, så hadde regjeringa kunnet, sier Frp-leder Siv Jensen.

Sutring

Frp-lederen mistenker helseministeren for å prioritere hensynet til regjeringspartneren Kristelig Folkeparti foran å følge opp smittevernrådene.

– Dette er oppsiktsvekkende. Nå har regjeringen stengt ned samfunnet av smittevernfaglige årsaker i månedsvis, og når det kommer et forslag som bidrar til at flere også i risikogruppen kan tørre å gå i butikken, så burde regjeringen ha fulgt det, sier Jensen, og legger til:

– Igjen tyder dette på at KrF har sittet og sutret i regjering og fått gjennom viljen sin, sier Frp-lederen.