Danmarks smittetall til værs – vil teste all ungdom i storbyene før jul

Det siste døgnet er det registrert 2558 nye koronapositive dansker. Aldri har det blitt registrert flere på et døgn under pandemien i landet. – På høy tid med nye restriksjoner, sier dansk ekspert.

Fra onsdag trådte flere omfattende tiltak i kraft for å snu smittetrenden. I 38 danske kommuner ble restauranter, kinoer, barer og teatre stengt ned. Også skoleelever fra femteklasse og oppover ble sendt hjem for julen.

2558 positive koronatester ble registrert siste 24 timer. I det samme tidsvinduet er det testet 91.417 dansker. Smittetallet som kom fra Danmark onsdag er det høyeste antallet registrert på et døgn i løpet av pandemien.

Onsdag er 349 pasienter innlagt med koronavirus i landet. 39 av dem er på intensivavdeling og 26 er koblet til respirator.

– På høy tid

En som synes det var på tide med en reaksjon på de høye smittetallene i landet, er professor i klinisk mikrobiologi ved det Syddanske universitet, Hans Jørn Kolmos.

– Antallet nye smittetilfeller viser med all tydelighet at er på høy tid at vi får innført nye restriksjoner i landet, sier Kolmos til dansk TV 2.

Han er sikker på at de nyinnførte tiltakene vil bære frukter i form av mindre smitte.

– Når vi når så lang, er det opp til regjeringen å ta stilling til om vi skal lempe eller stramme inn på restriksjonene. Men jeg forventer at vi kommer til å se en effekt, sier han til kanalen.

Vil slå ned smitte blant ungdom

Danmarks helseminister, Magnus Heunicke deltok onsdag på en pressekonferanse der koronasituasjonen i landet stod i fokus.

KORONA: Helseminister Magnus Heunicke er fast bestemt på slå ned smitten etter at det den siste tiden har vært rekordmange som har testet positivt i landet. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters / NTB

– Det er et særlig høyt nivå av smitte blant unge. 26 prosent av de som har testet positivt i de 17 hovedstadskommunene den siste uken er mellom 15 og 25 år. Samtidig er prosenten av de positive testene fra denne aldersgruppen høyere enn blant resten i de samme kommunene, sa Heunicke på pressekonferansen.

Han var klar på at smitten blant de unge i landet var noe de tok på største alvor.

– Derfor vil jeg også si til dere unge, at vi gjør alt vi kan for å hjelpe dere. Vi setter inn ekstra testkapasitet, slik at alle unge mellom 15 og 25 år i disse kommunene skal få testet seg før jul, sa helseministeren.

Tivoli koronastenges

Tivoli i København stenges ut året som følge av de nye koronarestriksjonene i Danmark.De sier de oppfatter danske myndigheters budskap klart og tydelig og sier det i praksis er snakk om en nedstenging.

– Vi skal ses og være sammen minst mulig på kryss og tvers inntil smittetallene er under kontroll, spesielt i kommuner hvor det er innført skjerpede restriksjoner, skriver fornøyelsesparken i en pressemelding.

STENGES: Et julepyntet Tivoli stengte onsdag dørene for besøkende. Vanligvis pleier det å yre av folk her i førjulsstria. Foto: Ritzau Scanpix / Reuters / NTB

Fornøyelsesparken Bakken nord for København har også valgt å stenge, mens Tivoli Friheden i Aarhus er åpent for utendørsarrangementer.