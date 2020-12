Strømsgodset la press på resten av lagene i nedrykksstriden

Aalesund–Strømsgodset 0–4 (0–1)

Strømsgodset hadde gått tolv kamper uten seier før onsdagens oppgjør mot Aalesund. Den lange rekken uten seire har sendt dem rett ned i nedrykksstriden.

Tangotrøyene er allerede klare for Obos-ligaen fra neste sesong. Strømsgodset på sin side, kunne legge massivt press på Start og Mjøndalen med seier.

– Dersom Godset vinner i Aalesund i kveld så tror jeg de slipper unna både kvalik og nedrykk, var spådommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.

Dersom Mathisen får rett i spådommen kan det se mørkt ut for hans tidligere klubb, Start. Etter å ha valset over Strømsgodset tar nemlig drammenserne et viktig steg oppover på tabellen.

Mener Godset bør sparke treneren

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, mener at Strømsgodset er nødt til å gjøre grep etter årets sesong. Brann-legenden mener at troppen til drammenserne er altfor god til å kjempe i bunnen av tabellen.

– Strømsgodset må virkelig ta en vurdering etter sesongen på om Henrik Pedersen er riktig mann. Jeg mener bestemt nei. Det er ikke noe topplag, men de er mer enn gode nok til å være et godt stykke unna nedrykksstreken. For godsets fremtid, så mener jeg at et bytte må skje nå, sa Erik Huseklepp før kampen.

Gjestene tok ledelsen

Aalesund skapte to brukbare sjanser allerede før kampuret hadde passert fem minutter, men det var gjestene som skulle få nettkjenning først.

Den kom da Godset var innom boksen til Aalesund for første gang i kampen. Lars-Jørgen Salvesen serverte ballen til Johan Hove, som enkelt kunne sette ballen i mål.

Like etter pause doblet Strømsgodset ledelsen da Aalesunds keeper Enock Mawete leverte en gigantisk keepertabbe. Den unge keeperen klarte å rote ballen mellom egne bein, dermed var stillingen 2-0.

Kort tid senere sto det 3-0. Denne gangen var det tidligere Start-spiller Lars-Jørgen Salvesen som headet ballen i mål.

Målene fortsatte å renne inn

Ti minutter senere skjedde det en merkelig situasjon. Mawete gikk ut i feltet og traff to Godset-spillere. Begge spillerne ble liggende, mens ballen havnet i beina til Duplexe Tchamba, som enkelt satt den i mål.

Etter litt frem og tilbake valgte kampens dommer å godkjenne målet. Dermed var det 4-0.

Aalesund skulle få trøstemålet sitt. Ti minutter før slutt fikk Markus Seehusen Karlsbakk stå uforstyrret på 16-meteren. Han la ballen vakkert i hjørnet, og sørget for at de oransjekledde supporterne kunne juble for første gang i kampen.

Aalesund har dermed sluppet inn 82 mål på 29 seriekamper denne sesongen.