Slik gikk det med Idol-vinneren: – Det har vært annerledes

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mari Bølla (17) stakk av med Idol-seieren, men det ble ikke helt som hun hadde sett for seg.

Fredag 15. mai i år var det Mari Eriksen Bølla (16) som stakk av med seieren i Idol. Bølla var på det tidspunkter kun 15 år gammel og er dermed tidenes yngste Idol-vinner i Norge.

– Det er helt sykt, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg forventet det ikke i det hele tatt, så det er ubeskrivelig, sa en overlykkelig Bølla til TV 2 like etter at sendingen var over.

Nå snart syv måneder etter seieren har vi tatt en prat med den sprudlende 16-åringen.

Annerledes

Idol har dyrket frem artister som Kurt Nilsen, Tone Damlie, Jorun Stiansen og Margaret Berger, for å nevne noen, men hvordan er det å vinne sangkonkurransen midt under en pandemi?

– Da vi var topp ti, så visste vi alle at det kom til å bli en spesiell sesong. Det tenkte jeg da jeg vant også: «Shit, det blir ikke det samme som de andre som har vunnet Idol tidligere», forteller hun og fortsetter:

– Jeg tror egentlig at det er en positiv ting, at jeg ikke er lik som alle andre, men det har vært annerledes.

Bølla forteller videre at hun og moren hadde begynt å planlegge våren dersom hun vant.

– Mamma og jeg lekte med tanken om at hvis jeg vant så måtte jeg kanskje ta et friår fra skolen, for å satse på musikken. Men det trengte jeg ikke, ler hun.

Julelåt

Selv om 16-åringen ikke har fått stått så mye på scenen etter seieren, har hun fremdeles jobbet med musikk og gitt ut julelåt som heter «Christmas time (is nothing without you)».

– Jeg er veldig glad i julen. Jeg bor i Bryne med mamma og pappa, men mine søsken har bodd langt borte fordi de er en del eldre enn meg. Så da har julen vært en tid hvor vi alle samles, og det syns jeg er fint, forteller hun.

Bølla sier videre at det er et stort spenn i julelåter, og at hennes skulle det være futt i.

– For min del var det viktig at jeg ga ut en sang med en rytme man kan danse til, samtidig som teksten er alvorlig, og det er den. forklarer Bølla.

16-åringen er en av de heldige som skal ha konserter i år.

Jeg skal ha noen konserter i Rogaland og noen på Østlandet. Alt har vært avlyst, så det er veldig spennende å være på scenen igjen. Det gleder meg at folk vil se meg på scenen, sier hun.

Vil være et forbilde

Den ydmyke 16-åringen forteller at hun har fått mange nye fans og at hun vil snakke til dem igjennom musikken.

– Jeg har lyst å gi folk en følelse. Stå på scenen og gi et budskap og at folk kan relatere seg til, og kanskje få trøst eller hjelp igjennom musikken min, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke noe annet jeg vil enn å være et godt forbilde, avslutter hun.