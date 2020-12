Forskere mener de har oppdaget ny hvalart

Hvalene ble oppdaget da et forskerteam dro ut for å undersøke et uidentifisert akustisk signal som hadde blitt plukket opp i området, skriver CNN.

I nærheten av San Benito-øyene oppdaget forskerne fra Sea Shepherd Conservation Society tre nebbhvaler.

Nebbhvalseksperter og forskere klarte å ta bilder og video av hvalene. Ved hjelp av en undervannsmikrofon greide de også å ta opp lyden av hvalenes akustiske signaler.

Forskerne Gustavo Cárdenas Hinojosa, Jay Barlow og Elizabeth Henderson er «veldig sikre» på at dyrene er en ny hvalart. Nå skal hvalene gentestes for å bekrefte dette.

Hvalene sender et unikt akustisk lydsignal. Foto: Simon Ager/Sea Shepherd

– Vi så nye nytt. Noe vi ikke forventet i dette området. Noe som ikke passer, verken visuelt eller akustisk, med noe vi visste eksisterte, sier Barlow til organisasjonens nettsider.

– Det gir meg frysninger å tenke på at vi kanskje har oppnådd det de fleste sier er umulig, å finne et stort pattedyr man ikke visste eksisterte.

Årsaken til at teamet er så sikre i sin sak er at hver hvalart har sitt eget unike akustiske signal under vann, og lyden fra disse hvalene er aldri registrert tidligere. I tillegg viser de første undersøkelsene at hvalens fysiske karakteristikker skiller seg fra tidligere kjente hvalarter.

– Oppdagelsen av en ny nebbhvalart viser hvor mange mysterier som fortsatt finnes i havet som våre kapteiner, mannskap og forskere kjemper for å forsvare, sier Peter Hammarstedet, direktør i Sea Shepherd.