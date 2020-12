De beste drikkene til jul

Nøyaktig 14 dager igjen til jul og snart begynner noen å stresse litt ekstra. For hva skal jeg finne på i julegave i år? Heldigvis har vi sommelier Liora Levi som har gjort grunnjobben - og kan anbefale drikkbare julegaver både med og uten alkohol.

Vinkjenner Liora Levi har valgt ut drikkbare julegaver du trygt kan kjøpe til jul. Noen kommer i gaveesker, andre kan du pynte selv med å skrive en personlig hilsen rundt flaskehalsen.

Levi har denne gangen plukket ut en hvit, en rød, en champagne, el liten portvin og to alkoholfrie drikker, begge fra Norge.

Champagne som julegave: Ruinart Brut, Champagne, Frankrike, kr 544,90 (bestillingsutvalget)

– Dette er en av mine favorittprodusenter og det aller første champagnehuset jeg besøkte, sier Levi og fortsetter:

– Denne passer alltid både som aperitiff eller til sjømat, sushi eller lettere retter av kylling og svin. Dette er også en champagne som kan lagres i mange år om man har tålmodighet til det.

Men dersom du sparer den til nyttårsaften, har Levi en oppfordring:

– Vil du drikke denne på nyttårsaften, så husk å nyte den til måltidet, ikke vent til tolv-slaget. Denne er så god at den bør nytes tidlig på kvelden, forklarer vinkjenneren.

Alkoholfri og musserende: Balholm Sprudlende Margaret. Vestland, Norge. Kr 74,70 (bu)

I Balestrand, langs Sognefjorden, ligger et av de eldste fruktområdene i Norge. Her har frukttrærne trolig blomstret siden vikingtiden. I over 20 år har Åge Eitungjerde og Eli-Grete Høyvik produsert kvalitetsdrikke av norsk frukt og bær.

– Balholm Sprudlende Margaret er frisk og halvtørr. Denne passer som aperitiff, men er også fin til lette matretter som fisk og lyst kjøtt, forklarer Liora Levi.

Hvitvin som julegave: CVNE Monopole Clásico 2017, Rioja, Spania, kr 264,90 (basis)

For å finne en god hvitvin reiser Liora Levi denne gangen til Rioja i Spania.

– Dette er en spennende hvitvin fra et kjent og tradisjonsrikt vinhus i et rødvinsdistrikt de fleste nordmenn har et forhold til. Dette er en flott vin både til fisk, skalldyr, spekemat eller bare til kos. Denne kan lagres, men drikker flott også nå, hevder Levi.

– Denne er smaksrik og saftig med preg av nøtter, sitrus og noe kryddertoner og litt saltaktig preg med hint av hav og sjø.

Rødvin som julegave: Kutch California Pinot Noir 2018, California, USA, kr 369,- (bu)

Liora Levi reiser mye, men i disse koronatider har ikke det blitt noe av. Et sted hun gjerne skulle dratt tilbake til er California.

– Jeg har fått dilla på friske, juicy pinot noir om dagen, og da gjerne fra California. Kutch er en liten produsent hvor eieren Jamie er vinmaker og kona Kristen er ansvarlig for PR. De lager herlige viner hvor fokuset er på frukten, og de bruker kun nøytral eik i motsetning til mange andre produsenter i California, forklarer Levi.

– Denne vinen er saftig og fruktig med fin konsentrasjon, super til hvit fisk, fjærkre, svin og lettere kjøttretter.

Liora har testet denne til ferskt kjøtt med løksaus og synes den var nydelig. Sagt på en annen måte:

– Denne står på min ønskeliste til jul, smiler Levi.

Portvin til jul: Churchill's Reserve Port, Douro, Portugal, kr 84, 90 (basis) Obs 20 cl

En liten flaske portvin kan være en god julegaveide som også passer som en vertinnegave i julen.

– Det er supert med slike småflasker med portvin. Det er ikke alltid man orker en hel flaske, og selv om de holder en stund i kjøleskapet er dette en perfekt dose til to som vil kose seg litt med pepperkaker og blåmuggost. Passer også godt til sjokoladekjeks, kaker og nøtter, forteller Levi.

Alkoholfri til jul: Dyre Gård Aroma Eplemost, Viken, kr 64,60 (basis)

Til slutt har sommelier Levi plukket en norsk eplemost av høy kvalitet.

– Dyre Gård har en stort utvalg moster. Jeg liker godt både solbær- og bringebærvariantene deres, sier Levi. De har også eple med ingefær, gulrot og rødbeter. Vil du ha et godt alkoholfritt alternativ er det masse spennende å velge mellom fra Dyre Gård, avslutter Levi.