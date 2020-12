NRK-profil med dødsangst før omstridt operasjon: - Hva om jeg ikke våkner opp igjen?

For fem år siden hadde Abubakar Hussain (33) hjertesvikt. Nå har han tatt en fedmeoperasjon han tror reddet livet hans.

Få dager etter at komiker Abubakar Hussain, bedre kjent som «Abu», kuttet vekk 80 prosent av magesekken, møter han God kveld Norge i leiligheten i Lørenskog.

– At jeg skal under kniven, få fem hull i magen og at to leger skal ta instrumenter i magen og flytte på alt inni der. Den tanken ødela hodet mitt, sier han, og fortsetter:

– Rett før operasjonen ... Jeg trodde jeg var helt normal, men sykepleieren ser på meg og sier: «Du må slutte og puste sånn». Jeg hadde panikkanfall, men uten å vite det. Jeg er en «fucka» fyr. Jeg liker ikke å dø. Den tanken liker ikke jeg. Når du er i narkose, tenker du: «Hva om jeg ikke våkner opp igjen?»

33-åringen har tidligere slitt med dødsangt, og kjente de samme tankene strømme på da han skulle opereres. Han kaller opplevelsen noe av det verste han har opplevd, men ville ikke vært foruten operasjonen.

– Jeg vet at hadde jeg ikke tatt operasjonen, så hadde jeg dødd innen et par år – men ikke fordi jeg er veldig usunn lenger. Jeg hadde tatt meg sammen. Jeg trente, men gikk ikke ned i vekt. Noe hadde kommet til å skje, og jeg ville ikke ha diabetes eller andre sykdommer.

HOLDT PÅ Å DØ: Komikeren stod på scena kort tid før han ble innlagt på sykehus med hjertesvikt og nesten døde. Foto: NTB

Ikke risikofritt

Komikeren, som er kjent fra talkshowet «Tabu med Abu», «Camp Kulinaris» og podkasten «Med all respekt», føler ikke lenger på sultfølelse. Han spiser babymat og kan ikke drikke vann når han vil. Magesekken fylles før han vet ordet av det.

Man kan ta forskjellige fedmeoperasjoner, og Hussain valgte det som kalles «gastrisk sleeve», noe som gjør at den gjenværende magesekken er på størrelse med en banan.

«Abu», som veide 208 kilo på det meste, var allerede blitt synelig tynnere bare på en ukes tid. Men operasjonen er ikke for alle, det er flere farer og bivirkninger etter inngrepet, ifølge NHI.

På sikt kan du få problemer med ernæring fordi noen vitaminer og mineraler ikke blir ordentlig tatt opp. Etter en slik opersjon trenger man tett oppfølging av medisinsk hjelpeapparat over lengre tid for å hindre problemer.

Ved gastrisk sleeve, som med de fleste fedmeoperasjonen, risikerer man også lekkasje fra magesekken ut i bukhulen og blodpropp i lungene, selv om dette er mer sjeldne bivirkninger.

– Jeg har trent selv, kuttet ned kaloriene, vært på «fat camp». Jeg har virkelig prøvd, men jeg klarte det ikke lenger. Uansett hva jeg prøvde, så stoppet det et sted, eller så gikk jeg opp igjen.

TV 2 har ved flere anledninger skrevet artikler om den omstride operasjonen, og pasienter har utviklet anorkesi og kjempet mot døden etter slike inngrep.

PRISBELØNNET: Hussain fikk Komiprisen 2014 i klassen årets gjennombrudd for Tabu med Abu. Foto: NRK

Med døtrene som motivasjon

Vel viten om risikoene, var likevel valget lett å ta. Han syns de to døtrene fortjener en aktiv pappa.

– Som far, er det beste som finnes å få to døtre. Det er ingen som elsker deg mer enn døtrene dine og moren din. De ser meg, og når de kommer og skriker: «Pappa!» og gir meg en klem ... det gjør noe med hjertet mitt, sier han, og fortsetter:

– Jeg vil bare være en fyr døtrene mine kan se opp til. Det var jeg ikke i 2013, 2014 og 2015.

For selv om familien er det viktigste for komikeren nå, var det perioder hvor han ikke klarte å prioritere dem. Etter braksukssen med talkshowet «Tabu med Abu» i 2013, fulgte det flere år med et rockestjerneliv.

Han kjente at helsen ble dårligere og dårligere, men fortsatte med bransjefester.

– Alle vennene mine og familien min sa til meg at jeg måtte roe meg ned, men jeg bare: «nei, nei». Jeg var fortsatt på fest som en fuckings idiot. Det ble så ille at jeg ikke kom hjem på flere dager. Jeg var hos en kompis og bare bodde hos ham, mens jeg hadde en familie hjemme. Det var mye dop, mye alkohol og j*vla mye dritt. Det gjorde at jeg fikk hjertesvikt.

I desember 2015, når de fleste familier var langt inne i juleforberedelsene, var slektningene til «Abu» svært engstelige. De hadde forgjeves prøvd å fortelle ham at han var sykelig overvektig, men han hørte ikke på dem. Frem til et livsviktig øyeblikk.

– Søsteren min sa at det var noe feil med meg og at jeg måtte til legen. Hun hadde filmet meg, og jeg ser at jeg sitter med magen ut av skjorten og du ser magen tyte ut på videoen. Så kommer det største snorket og ingen bevegelse etterpå. Det hørtes helt j*velig ut. Da jeg så videoen, sa jeg: «Greit, vi kan ringe legevakten».

Derfra gikk det fort. Innen fem minutter hadde legevakten sendt ham til A-hus, så gikk det en time og han var på intensiven fordi han sluttet å puste.

– Hadde jeg ikke dratt den dagen, så sier de at jeg hadde dødd. Mest sannsynlig.

Depresjon

Da han ble skrevet ut av sykehuset gikk det opp for ham at han ikke hadde vært der for venner og familie de siste årene.

– Du føler deg som en liten... Du er ingenting. Du tenker bare på angsten. Du tenker bare på døden, og du tenker bare på at du har vært søppel. Jeg følte at jeg var en dritt og at jeg ikke fortjener å leve, samtidig hadde jeg dødsangst.

Hussain er åpen om depresjonen, og håper flere menn tør å snakke om hva de går gjennom. Han tror menn fra innvandrerfamilier er særlig preget av en macho-kultur hvor det å snakke om følelser ses på som en svakhet.

– Det er ikke noe å være flau over, alle trenger noen å snakke med. Jeg skulle ønske det ikke var så tabu.

Som kjent kom TV-yndlingen seg på beina igjen. Han sier at både selvtilliten og selvfølelsen kom tilbake, sakte men sikkert. Nå er det særlig én ting han gleder seg til.

– Jeg kan endelig være den pappaen jeg vil være! Jeg kan lære dem å sykle, det har jeg aldri vært i form til før, sier han lattermildt.