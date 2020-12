Én av ti jobber nakne på hjemmekontor

En fersk undersøkelse gjort av sikkerhetsselskapet Kaspersky viser at folk tar seg store friheter på hjemmekontor.

I en undersøkelse gjort av Kantar for Telenor i april svarte 8 av 10 nordmenn at de jobber bedre på kontoret enn på hjemmekontor. Dersom nordmenn har de samme vanene som de spurte i Kasperskys undersøkelse er det lett å forstå.

Den internasjonale undersøkelsen, der 8.000 ansatte i små- og mellomstore bedrifter verden har svart, viser nemlig at folk tar seg store friheter når ikke sjefen ser dem.

36 prosent av de spurte svarer at de ligger litt lengre i sengen om morgen enn tidligere, og når de først står opp er de ikke like nøye på hva de har på seg. Nesten halvparten av de spurte forteller at de bruker mer komfortabelt tøy enn de ville gjort på kontoret.

Men kanskje mest oppsiktsvekkende av alt – 11 prosent jobber helt uten klær.

Data hentet fra smartklokker og en spørreundersøkelse gjort av Course5 Intelligence viser at nordmenn i snitt sover nesten enn halvtime mer i koronatiden. Hvor mange som velger å jobbe i joggebukse, eller ingen bukser i det hele tatt, vites ikke.

Ser på Netflix

At produktiviteten har gått ned hos mange er lett å forstå når man ser folks svar på Kasperskys undersøkelse. 23 prosent av respondentene svarer at de ser på Netflix i løpet av arbeidsdagen, mens 18 prosent sier at de spiller dataspill. 27 prosent flytter hjemmekontoret ut i hagen eller på balkongen.

Når de blir slitne av TV-tittingen og spillingen, tar mange seg en lur. Faktisk svarer flere enn en av tre at de sover i løpet av arbeidsdagen.

Savner kollegaene

Selv om mange åpenbart drar nytte av hjemmekontorlivet, er det en ting folk savner, nemlig å møte kollegaene. En undersøkelse gjort i Norge av NITO i juni, viste at en av tre nordmenn svarte at hjemmekontor påvirket sinnsstemningen deres negativt. Rundt 80 prosent av de spurte savnet å treffe kollegaer.

Kasperskys undersøkelse viser at 34 prosent av de spurte savner å se kollegaer ansikt til ansikt. Kun 16 prosent ønsker å fortsette å jobbe hjemmefra, mens 37 prosent ønsker seg en modell der man både kan jobbe hjemmefra og på kontoret. 32 prosent vil jobbe alle vaktene sine fra kontoret.