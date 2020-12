KrF-nei til å la kirken ha 200 besøkende i julen

Frp, Senterpartiet og SV på Stortinget vil åpne for julegudstjenester og kirkekonserter for grupper på inntil 200 personer allerede før jul.

Torsdag skal Stortinget hastebehandle et forslag fra Frp som kan redde julefeiringen for tusener av kirkegjengere. Men Krf vil ikke gjøre kirkedøren verken høyere eller videre til jul.

Ikke fastmontert

Etter dagens smittevernregler er gruppestørrelsen begrenset til 50 personer i de aller fleste norske kirker. Årsaken er at kirkebenkene, selv om de er skrudd fast i gulvet, ikke regnet som såkalt fastmonterte seter. Men dersom kirken har stoler som er fastmontert, kan de ta imot inntil 200 personer, dersom øvrige smitteverntiltak følges. Frps forslag går ut på å likebehandle fastmonterte benker og stoler.

En av forslagsstillerne i Frp, Åshild Bruun-Gundersen mener regjeringen i denne saken er mer opptatt av å ri prinsipper enn å drive effektivt og fornuftig smittevern.

– Her tvinges kirkene til å avvise tusenvis av kirkegjengere på grunn av en rigid og meningsløs regel. Dersom smittevernet ellers ivaretas, bør det ikke spille noen rolle om sitteplassene er stoler eller benker, sier Bruun-Gundersen.

JULEÅPNING FOR KIRKEN: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) vil åpne for at kirkene kan åpne for inntil 200 personer før jul, selv om de ifølge korona-reglene ikke har såkalte fastmonterte seter. Men KrF sier nei. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun forventer at også regjeringspartiet KrF støtter forslaget.

– Ikke minst KrF bør ha forståelse for familiene og alle ensomme som har måttet avstå fra forsamlinger og gudstjenester i denne vanskelige tiden, sier Bruun-Gundersen til TV 2.

Hun bruker hjemkommunen Arendal som eksempel for å illustrere det hun mener er urimeligheten i dagens regelverk.

Trefoldighetskirken i Arendal har plass til 1200, men får bare ta imot femti personer på sine kirkebenker. Men kulturhuset, med sitteplass til 700 i salen, får ta imot 200.

KrF sier nei

Men forslaget får ikke støtte fra regjeringspartiet KrF.

– Vi støtter ikke dette. Detaljene i smitteverntiltakene på avgjøres av regjeringen og de aktuelle myndighetene, svarer KrFs informasjonsavdeling på Stortinget til TV 2.

Partiets parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan sier følgende til TV 2:

– Jeg opplever forslaget fra Frp som et konstruktivt innspill, men tilbakemeldingene vi har fått fra kirken er at det tror de skal få gjennomført julefeiringen på en god måte med de reglene vi har i dag. De har gjort et stort arbeid for å tilpasse seg dagens regler, sier Grøvan.

Så langt har Frps forslag fått støtte av Senterpartiet og SV. Senterpartiet vurderer i tillegg å fremme et eget forslag som vil gjøre unntak for gruppestørrelsen ved begravelser.

– Julekonserter og -gudstjenester holdes hvert år, mens en begravelse skjer bare en gang. Vi mener det bør åpnes for lokale lempninger på smittevernreglene der kirkene er store nok til å romme flere enn 50 venner og pårørende på en trygg måte, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Arbeiderpartiet støtter heller ikke forslaget. Partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol mener smittevern er regjeringens ansvar, og at Stortinget ikke bør overta dette ansvaret ved å gripe inn i detaljspørsmål.

– Vi har riktignok fremmet forslag om obligatorisk korona-testing på grensen, men det skyldes at regjeringen har vært bakpå i kampen mot smitte importert fra utlandet, sier Kjerkol.

SV vil åpne kirkedøren

SVs Freddy Andre Øvstegård mener det gir lite mening å skille mellom antallet i kirker og andre lokaler, så lenge lokalet har nok plass og smittevernreglene for øvrig holdes.

– Regjeringen kan åpenbart ikke ha snakket med verken kirken eller konsertarrangørene da de bestemte dette. Det er ingen skam å snu. Reglene fungerer dårlig å blir ikke forstått i den virkelige verden, mener Øvstegård.