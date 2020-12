– Spørsmålet er om dette kunne skjedd med en bedre manager

– Nå kommer knivene til å komme ut igjen, varslet TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter Manchester Uniteds Champions League-exit tirsdag.

Gruppespillet startet svært lovende for de røde djevlene. Først borteseier over PSG, så storseier over RB Leipzig.

Den strålende starten ble imidlertid etterfulgt av tre tap i løpet av de fire neste kampene. 2-3-tapet borte mot Leipzig, i en kamp der Manchester United bare trengte uavgjort for å gå videre, ble nådestøtet.

– Burde ikke være mulig

Dagen derpå er Ole Gunnar Solskjærs posisjon som manager under lupen i britisk presse.

– Etter å ha vunnet de to første kampene på måten de gjorde, er det latterlig at United en gang var i posisjon til å ryke ut før den siste kampen. Det er en kollaps som ikke burde være mulig i en toppklubb. Det store spørsmålet nå er hvorvidt det hadde vært mulig under en bedre manager, skriver Miguel Delaney i Independent.

Han følger Manchester United tett, og har vært blant Solskjærs største kritikere. Delaney mener vondt ble til verre av at kristiansunderens menn så dårlig forberedt ut til skjebnekampen.

– Det er det største ankepunktet mot Solskjær, i det som var hans første store – og potensielt definerende – feilskjær i jobben, skriver han.

Delaney mener at opp- og nedturene under Solskjær har fulgt hverandre i en syklus, nærmest på et bisart nivå.

– Men å ryke ut av Champions League føltes som det første ordentlige steget ut av den syklusen. Det er et bunnpunkt, spesielt med tanke på situasjonen de var i, skriver han.

Favoritt til å få sparken

Ifølge Daily Mail er Solskjær nå blitt favoritten til å få sparken først blant Premier League-managerne hos et oddsselskap.

Barney Ronay i The Guardian peker på at Solskjær fikk jobben permanent nettopp etter en stor bragd i Champions League, da de slo PSG ut av åttedelsfinalen.

– Han har nå tapt seks av hans ti Champions League-kamper, den verste statistikken til noen manager for et engelsk lag, til tross for at han leder den tredje rikeste klubben i verden. Er det noen tegn til fremgang? United har spillerne nå, eller i det minste en god del av spillerne, skriver Ronay, og legger til at United-laget var passive i Leipzig.

I opptakten til skjebnekampen stjal Paul Pogba og hans frittalende agent, Mino Raiola, mange av overskriftene.

– Solskjærs problemer stikker dypere enn Pogba-distraksjonen, skriver Matt Dickinson i The Times.

I likhet med Delaney peker han på at Manchester United ofte tar ett steg frem, før de tar et stort steg tilbake under Solskjærs ledelse.

– Solskjær var enten snill under pressekonferansen etter kampen, eller så vet han ikke svaret. Hyppigheten av disse tilfellene tyder på det sistnevnte, spesielt ettersom Solskjær insisterte på at «vi gjorde alt som normalt i forberedelsene». Bare en tanke, kanskje «normalt» ikke funker?

To ansikter

TV 2s fotballekspert er enig i at United svinger voldsomt i prestasjonene, og beskriver dem som et lag med to ansikter. Og mer enn noen gang denne sesongen.

– Jeg er helt sikker på at styret fortsatt vil ha Solskjær der, men jeg er like sikker på at supporterne begynner å tenke at dette blir for gjentakende. Da blir det en del misnøye, sier Simen Stamsø-Møller.

Han mener at krisen i Champions League-gruppespillet oppstod da de tapte mot Istanbul Basaksehir borte.

– De to siste resultatene er sånn som kan skje. Der (Istanbul) kastet de bort en kjempesjanse. Det er ikke katastrofalt det de har gjennomført i gruppespillet, men den forspilte sjansen blir fokusert på nå. Og den må Solskjær svare for, konstaterer Stamsø-Møller, som mener at den beste løsningen er å fortsette med Solskjær som manager.

Ut mot heksejakt

Solskjær tas i forsvar av flere av hans tidligere lagkamerater, som under Leipzig-kampen hadde diverse oppdrag som tv-eksperter.

– I det øyeblikket United taper en kamp, er det en katastrofe. Det er ikke en katastrofe, det er en skuffelse. Det er managere i ligaen som ligger under United som ikke får den samme kritikken som Ole får. Oppfattelsen på innsiden av klubben er en helt annen enn fra utsiden, der det ser ut til å være en heksejakt for å få ham fjernet fra jobben, sier Phil Neville, ifølge BBC.

Phil Neville irriterer seg over den gjentakende kritikken mot hans tidligere lagkamerat. Foto: Agence Nice Presse / BILDBYRÅN

Keeperlegenden Peter Schmeichel konstaterer at presset igjen vil øke på hans tidligere lagkamerat. Han mener at det vil bli et stort problem kristiansunderen.

– Denne «Ole out-kampanjen» vil fortsette, og bare øke og øke i styrke, sier Schmeichel som ekspert for CBS Sports.

Samtidig maner dansken til tålmodighet.

– Har vi fremgang i klubben? Jeg mener ja. Vi prøver å gi mange unge spillere sjansen. Vi vet at unge spillere er ustabile, så det kommer ikke til å gå bra i hver kamp. Det er verdt å vente på dette prosjektet litt til, mener han.

Ligger godt an i Premier League

Lørdag står Solskjær overfor en gigantisk test. Da kommer byrival Manchester City på besøk til Old Trafford, et oppgjør han har lyktes svært godt i tidligere.

På Premier League-tabellen ligger Solskjærs menn godt an. Etter en rufsete start står de røde djevlene nå med fire strake seirer. De er ett poeng foran Manchester City med like mange kamper spilt.

Opp til tabelltoppen er det fem poeng, men Manchester United har én kamp til gode.

– Jeg ser ikke noe poeng i å bytte trener. Jeg vil ha litt stabilitet. Jeg vil at direktørene og eierne til Manchester United skal tre frem og si «hør her, vi har troen på prosjektet til Ole», og gi ham litt fred og ro, sier Schmeichel.