Bjarte Myrhol kan rekke VM

Da han denne sesongen fikk problemer med en skulder og måtte opereres 22. september, kunne det i verste fall bety karriereslutt.

Men nå håper han å være tilbake på banen igjen neste helg.

– Opptreningen av den skaden som var den mest alvorlige den hadde kirurgen aldri sett et slikt forløp i sine 28 år som kirurg. Det er det jeg jobber for, men jeg kommer ikke til å ta noen risiko, sier Myrhol til TV 2.

– Målet mitt har hele tiden vært å spille før jul. Det er det jeg har jobba for hele veien.

Det er kamper 19. og 22. desember for hans danske lag Skjern. Spiller han der, ligger han veldig godt an med tanke på VM for håndballgutta i januar.

– Det har ligget i bakhodet hele tida at VM kommer der og det har vært motivasjonen for å legge ned det som kreves av ekstra trening.

Bjarte Myrhol har sydd en sene i skulderen, som var delvis røket.

– Det er veldig positivt for det var den største faren for at jeg ikke skulle spille håndball igjen. Det har blitt bra. Det er så bra at jeg nå kan spille i løpet av kort tid.

– Men det er noen andre skavanker i den gamle skulderen som jeg må bli kvitt.

– Men du regner med å få orden på dette?

– Nå regner jeg ikke med noe mer, sier Myrhol med et lite smil.

– Det har jeg blitt for gammal til. Så akkurat nå tør jeg ikke regne med noen ting, men mentalt er forbereder jeg meg på håndball.

- Nå har du et godt håp om å kunne fortsette som håndballspiller?

– Ja, det har jeg. Men det har vært nok nå og det har vært veldig krevende. Men er det ikke da og det man skal ha familien til, sier Myrhol.