Siktet 33-åring erkjenner befatning med Askim-drapet

To personer er siktet i saken etter at Christian Halvorsen ble funnet drept utenfor sitt eget hjem i Askim i sommer.

En av de siktede er fremdeles varetektsfengslet. I avhør har den 33 år gamle mannen erkjent befatning med drapet.

Han erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen. Det opplyser politiet i en pressemelding.

Våpenfunn

Politiet opplyser at den andre siktede i saken, en 50 år gammel mann, ble løstlatt fra varetekt 14. oktober på grunn av svekket mistankegrunnlag.

I november ble det gjort dykkersøk etter et mulig drapsvåpen i et tjern, der dykkerne gjorde funn av et skytevåpen.

Politiet har konkludert med at dette våpenet er drapsvåpenet.

Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke si mer om hva slags skytevåpen det dreier seg om.

Kvinne pågrepet

Onsdag morgen pågrep politiet en 38 år gammel kvinne. Hun er siktet for motarbeidelse av etterforskningen, ved å ødelegge gjenstand som kan ha betydning som bevis i saken, melder politiet.

Kvinnen er ikke siktet i drapssaken.