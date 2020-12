Tirsdag bestemte Norge seg for å takke nei til Tour de Ski.

- Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger, uttalte medisinsk ansvarlig Øystein Andersen.

– Hovedmålet for langrenn denne sesongen er VM i Oberstdorf, la langrennssjef Espen Bjervig til.

Norges nei har skapt reaksjoner i utlandet. Det forteller Vegard Ulvang, lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– De signalene jeg får er friske. Vi står ikke høyt i kurs i utlandet om dagen, sier han til TV 2.

– Resten av verden skjønner ikke hvordan vi tenker. Det som ligger til grunn for at vi ikke deltar har skapt sterke reaksjoner og mye harme i utlandet, fortsetter Ulvang.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker ikke å kommentere saken.

Dårlig kommunikasjon

FIS-toppen mener kommunikasjonen fra Skiforbundet i beste fall var tvetydig.

– Jeg tror man skal være ryddige i kommunikasjonen. Er dette sesongprioriteringer, er det karantenebestemmelser eller er det helse og sikkerhet. Det er tre ulike typer argumentasjon som fort kan gli over i hverandre og bli misforstått av utenlandske konkurrenter. Det er viktig at vi kommuniserer ryddig, og det synes ikke jeg vi gjorde i går, sier Ulvang.

Mens resten av langrennsverden ofret mye for å stille i Ruka, forteller Ulvang at skimiljøet reagerer på at Norge ikke gjør det samme motsatt vei.

– Det er en slags dugnad. USA har reist verden rundt for å komme til verdenscup. Russerne har gjort det samme. Mellom-europeerne har flydd, reist med bil og tråklet seg opp til Ruka. Så vil ikke Norge reise den andre veien. Det er klart det skaper reaksjoner. Det er mange som mistenker Norge for å ha andre motiver, forteller Ulvang.

Konkurrent komfortabel med å fortsette

Sveits er blant nasjonene som fortsetter å gå i verdenscupen som normalt. Deres laglege, Hanspeter Betschart, medgir at risikoen øker når man er på reise og har mer kontakt med andre.

– FIS prøver å gjøre det så trygt som mulig, men du kan aldri være 100 prosent trygg. Du har fordeler ved å gå, men du har også risikoen, sier han til TV 2.

– Er du komfortabel med din avgjørelse?

– For øyeblikket, ja. Vi vil ikke forby utøvere å delta i renn, for det er risiko overalt. Når du konkurrerer på Lillehammer, er du ikke trygg fra covid. Der er det også risiko for å bli smittet. Vi har bestemt oss for å konkurrere i vårt eget land, så risikoen er ikke like stor, svarer Betschart.

– Det er også en sjanse for å få viruset når du er hjemme fra kona eller barna dine. Hvis du bor alene og etterlater butikkbesøkene til andre, er det mulig å være helt trygg. Men du vil ikke leve slik over en lang periode, poengterer han.

USAs langrennssjef, Chris Grover, har forståelse for den norske avgjørelsen.

– Det jeg har hørt er at om Norge reiser til et rødt land, så er de pålagt ti dagers karantene når de drar tilbake til Norge. Hvis det stemmer, er avgjørelsen deres veldig forståelig. Toppidrettsutøvere som forbereder seg til et VM senere i vinter kan åpenbart ikke stå fast i karantene i lange perioder, sier Grover.

– Jeg synes synd på utøverne som har jobbet så hardt i så mange år og ikke er i stand til å vise seg frem i verdenscupen, tilføyer han.

Kan kutte i premiepenger

Norges nei kan få store konsekvenser på sikt. Premiepenge-potten er det første som kan kuttes i.

– På sikt blir vi fattigere. Arrangørene tjener mindre penger, og dermed blir det mindre å dele ut. Det første som kan kuttes i er prispenger og dekning av reise og opphold for de beste. Det går igjen utover utøverne. Det er viktig at alle skjønner hvor viktig det er å være synlig på tv, sier Ulvang.

Neste verdenscuprenn med norsk deltakelse blir trolig i Lahti i slutten av januar. Etter at prøve-OL i Kina ble avlyst, er det også en mulighet for at det blir verdenscup på norsk jord på tampen av sesongen. Russiske Tjumen, Nove Mesto og Norge konkurrerer om den siste verdenscuphelgen.

– Der teller ting som tilgjengelighet. Hvis Tyskland er rødt når VM arrangeres, kan ikke Norge invitere folk til Holmenkollen eller en eventuelt finale, sier Ulvang.

Sykkeltopp reagerer

Det er ikke bare utlendingene som reagerer på Norges verdenscup-nei. Team Ineos' norske sportsdirektør Gabriel Rasch har stort sett reist Europa på kryss og tvers de siste månedene. Han er ikke imponert over hvordan Skiforbundet har opptrådt.

– Jeg mener de ikke har håndtert det så veldig bra. Det virker litt tafatt. Det er viktig at toppidretten fortsetter. Det er viktig for folk flest. Det er underholdning og engasjement for alle yngre som ser på tv og blir inspirert av toppidrettsutøverne våre. Det skaper glede i samfunnet, noe som er viktig i denne tiden. Jeg skjønner at de er veldig redde for å bli smittet. Men hvis man planlegger det bra og tar alle forholdsregler, er faren minimal, sier Rasch.

Han har god erfaring med å reise rundt i røde land. Rasch forteller at han har delt erfaringer med skiskytterne.

– Det går jo an å planlegge å bytte tre hoteller under Tour de Ski. Vi har bodd på 130 forskjellige hoteller fra 1. august til november. Det er litt mer smitte i samfunnet nå enn det var da, men det viser at det er mulig. Man kan ordne egen transport med bil. Man kan sende 1-2 mann i forveien som handler, sjekker inn på hoteller og rengjør alle kontaktflater på hotellene. Man blir jo ikke smittet av å krysse grensen med en bil. Og studier viser at det er sinnssykt få som blir smittet på fly, sier Rasch.