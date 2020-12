Storbritannia med allergiadvarsel for Pfizer-vaksinen: – Ikke så veldig overrasket

Advarselen kommer etter at to ansatte i helsevesenet NHS, som var blant de første som ble vaksinert i landet, fikk allergiske reaksjoner og måtte få behandling.

Begge har hatt allergiske reaksjoner tidligere, og de er nå på bedringens vei.

Det britiske legemiddelverket MHRA råder nå at folk «med betydelige erfaringer med allergiske reaksjoner ikke får denne vaksinen», for å være føre var. Dette gjelder folk som har reagert på medisiner, mat eller vaksiner tidligere, ifølge MHRA.

– Ikke så veldig overrasket

Gunnveig Grødeland er forskningsgruppeleder og forsker ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitet i Oslo og har arbeidet som vaksineforsker i flere år. Hun er ikke overasket.

– Hva er din umiddelbare reaksjon på det britiske helsemyndigheter nå gjør?

– Jeg er ikke så veldig overrasket. Jeg tenker at når du setter en vaksine - er en av tingene man alltid er oppmerksom på - allergiske reaksjoner, sier forskeren.

Hun forklarer at en allergisk reaksjon er noe man alltid er obs på ved vaksinasjon.

– Når man gir en vaksine sitter legen ved siden av deg. Da har man en «EpiPen» klar om symptomer på et allergisk sjokk skulle oppstå, sier Grødeland.

En «EpiPen» er en injeksjonspenn som er ferdigfylt og skal gi akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner også kalt anafylaksi.

– Det er jo kjent at hvis man er allergisk mot en komponent, bør du la være å ta den. For eksempel vil en person med kraftig egg-allergi kanskje ikke ta vanlig influensavaksine på grunn av dette, sier forskeren.

VAKSINE: Gunnveig Grødeland er seniorforsker ved immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Foto: Yngve Vogt / Apollon

– Overrasket

Men hun er likevel overasket over noe ved nyheten som kom fra Storbritannia onsdag.

– Det jeg er overrasket over er at de som fikk alvorlige reaksjoner fikk vaksine uten at det virker som at det først har vært en grundigere vurdering fra behandlende lege. De hadde kjente kraftige allergier fra før, så kraftige at de faktisk gikk med EpiPen, så vidt jeg har oppfattet fra tilgjengelig informasjon. Det er det få som gjør. Dersom man har en kjent alvorlig allergi bør man uansett alltid få en vurdering fra fastlege før man tar en ny vaksine, sier hun.

Hun tror det nå vil bli undersøkt enda grundigere etter de siste funnene.

– Etter disse funnene vil dette selvsagt uansett undersøkes nærmere. Man kommer til å følge opp de som får vaksine i Norge nøye. Det er typisk ved nye vaksiner. Alle symptomer og helsehistorikk vil bli fulgt veldig nøye med på, sier Grødeland.

De med kraftig allergi bør være oppmerksom

Forskeren tror ikke det er noe i Pfizer-BioNTech sin vaksine som skal tilsi at den utgjøre noen spesielle fare med tanke på allergi.

– De komponentene som er i Pfzer-vaksinene, ingen av dem som umiddelbart gjør at man skulle tenke at det skulle være noe allergi, men har man kraftig allergi bør man jo alltid være oppmerksom, sier Grødeland.

Hun forteller at komponentene som er brukt i vaksinen er veldig vanlige.

– Pfizer-vaksinen består stort sett av salter og ting som du finner i vanlige matvarer i butikken. Man har også disse fettpartiklene som mRNA ligger i, men jeg kan ikke se noen grunn til at dette skal gi grunnlag for allergi. Det er ingenting som indikerer at dette skulle være et større problem, sier forskeren.

PANDEMI: Denne uken startet de koronavaksinasjon i Storbritannia. Her får en helsearbeider vaksinen ved et sykehus i London. Foto: Dan Charity / AP / NTB

Ikke vanlig med kraftig reaksjon

Forskningsgruppelederen sier det er uhyre sjeldent folk får en kraftig allergisk reaksjon ved å ta vaksine.

– De aller fleste som får en allergisk reaksjon etter å ha tatt vaksine, får en mild reaksjon. Da er det snakk om rødhet ved stikkstedet eller kiling i halsen. Det skjer ekstremt sjelden at noen får en alvorlig allergisk reaksjon, sier hun.

Grødeland påpeker at allergi ikke alltid er lett å forutse, men at det ved covid-19-vaksinen.

– Allergi er ganske komplekst og det er vanskelig å forutsi, men som en tommelfingerregel kan du ta en ekstra vurdering med fastlegen din før du tar en vaksine. Det er ingen indikasjoner på at det er grunn til å forvente ekstra allergi ved korona-vaksinen.