Håndball-profil med varsko om koronaviruset: – Gjemte meg inne på do i pausen

Linn Gossé (34) følte seg presset til å gjøre et tidlig comeback etter koronasmitte.

– Jeg har hatt influensa før. Jeg har hatt svineinfluensa. Jeg har kommet tilbake fra sykdomsperioder før, men dette var ikke det samme. Pusten og pulsen var rimelig fæl.

Det sier Tertnes-spiller Linn Gossé om koronasmitten som satte henne ut på sidelinjen. Da hun gjorde comeback i møtet med Molde, tre treninger etter sykdom, var formen langt fra god.

– Jeg har ikke fortalt dette til noen i klubben, men jeg gikk og gjemte meg inne på do i pausen. Sånn at de andre ikke skulle se at jeg var så sliten.

34-åringen ble smittet sammen med fire andre lagvenninner etter E-cupkamper i Romania i oktober, og hele laget endte i isolasjon.

Se reportasjen øverst!

Samme ettermiddag som karantenen var over satte de seg på bussen for å reise til Arendal. Cupkampen mot Grane Arendal skulle spilles dagen etter. Uten at de hadde fått gjennomført en eneste håndballtrening på over ti dager.

– Vi er ganske klare på at det ikke var forsvarlig å spille den kampen, og at det absolutt burde vært gjort noe med. Vi opplevde at det var helt uaktuelt å flytte kampen. Vi forsøkte å utsette både på telefon og skriftlig, men fikk avslag. Beskjeden fra forbundet var: "Enten spiller dere åttedelsfinalen i cupen ellers blir det ikke noe NM på dere i år," sier Tertnes-trener, Tore Johannessen.

Det er klubbens toppscorer også kritisk til.

– Det er ikke helt forsvarlig å kaste spillere som har vært ute i ti til tolv dager i full rulle igjen. Håndballforbundet strakk den strikken litt for langt, sier Gossé.

Til angrep på håndballforbundet

Etter sykdommen fikk Gossé tre treningsøkter før hun spilte kamp igjen.

– Vi fikk ingen hjelp av håndballforbundet. Vi fikk beskjed om at vi måtte spille kamper, at det ikke ble noen utsettelser. Jeg måtte karre meg sammen. Vi møtte Molde og da hadde jeg trent i tre dager. Jeg var veldig, veldig sliten, men kjørte rett og slett bare på.

– Tertnes hadde en hel tropp i karantene i ti dager, fem med smitte. Hvorfor fikk de ikke utsette den kampen?

– Det er det flere grunner til. Blant annet regelverket som sier noe om når kampen er berettiget til å spilles og hvor mange spillere som er i karantene. Det er den ene vurderingen. Den andre er hvilke muligheter er det til å flytte kampen. Det er allerede ekstremt mange kamper som er omberammet, sier generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud.

Håndballforbundet har lagt til grunn at kampene kan flyttes dersom en klubb har åtte spillere eller mer med smitte eller sykdom. Til sammenlikning opererer hockeyforbundet med fem spillere.

– Man må kanskje spille med andre spillere, kanskje ikke med sitt beste mannskap, kanskje ikke med ønsket mannskap. Sånn er denne sesongen om vi skal få fullført den, noe alle ønsker.

I tillegg mener Langerud at Tertnes tok en risiko da de reiste til Romania for å spille e-cup.

– Fem eller seks lag har valgt å droppe europacup i år, nettopp for å redusere aktiviteten. Så her er det klubbene som også må vurdere hva de skal være med på og ikke. Tertnes valgte å spille to kamper i Romania.

Deler ikke samme inntrykk

Men Tertnes, som selv var veldig usikre på om de skulle reise, sitter med et inntrykk av at håndballforbundet ønsket at de skulle reise til Romania.

– Vårt inntrykk er at de absolutt ville at vi skulle reise dit. Vi ble vel egentlig lovet at det ikke skulle gå utover noe her hjemme dersom vi var uheldige på vei hjem, sier Johannessen.

– Med den lovnaden. Hvorfor la dere ikke forholdene til rette for Tertnes da de fikk smitte i troppen?

– Jeg er litt usikker på den beskjeden om at det ikke skulle få konsekvenser er ubetinget. Alle som spiller internasjonale kamper nå, vet at det er en større risiko å spille i andre europeiske land, svarer Langerud.

– Burde ikke dere i Tertnes som klubb selv vurdert at spillerne ikke kunne spille?

– Vi ble rådet til å ta det forsiktig i de første øktene. Det gjorde vi absolutt, og begrenset spilletiden til spillerne som hadde vært smittet i den første kampen og den neste som kom tre dager senere. Når vi bestemte i samråd med spillerne at de skulle spille de kampene, så var det sånn vi følte vi kunne løse det, sier Tertnes-treneren.

Røk korsbåndet

Onsdag fortalte TV 2 om en studie som nå utarbeides av AHUS og LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.) 200 pasienter ble grundig hjerte- og lungesjekket tre måneder etter sykehusinnleggelse. Alt fra unge idrettsutøvere til eldre personer i 80-årene.

Studien viser skader på lunger og hjertet. Derfor ber ekspertene idrettsutøverne om å returnere til idretten i et langt roligere tempo etter koronasykdom.

– Etter hviletiden bør det gå en ukes tid hvor man får trent seg opp igjen for å tolerere hard belastning. Nettopp for å hindre alvorlige bivirkninger av det å trene eller konkurrere hardt. Som vi ser i studien er det flere som sliter tre måneder etter at man fikk infeksjonen, så vet vi ikke hvor lenge de vil slite, sier idrettslege og overlege ved LHL, Jostein Grimsmo.

Linn Gossé spilte bare to kamper etter returen fra sykdommen, før hun på toppen av det hele røk korsbåndet. Nå venter flere måneder på sidelinjen. Hun innrømmer at hun er urolig for hva konsekvensene av koronaviruset vil vise seg å kunne være.

– Jeg hører om folk som sliter å komme tilbake på toppnivå og sliter med pust. Man har jo tenkt på det, men tenkt at det ikke skjer meg.