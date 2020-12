Skuespilleren røper: – Det er det skumleste jeg vet

Thea Sofie Loch Næss (24) har allerede flere store roller bak seg fra film og TV – og har hatt internasjonal suksess.

Nå er stjerneskuddet aktuell med en ny sesong av serien «Hjerteslag» på TV 2 Sumo.

– Hvis noen hadde sagt til deg som barn at du som 24-åring hadde gjort alt dette; hva hadde du sagt da?

– Jeg hadde vært veldig stolt. For det var jo det jeg drømte om. Og det må jeg ofte tenke på hvis jeg, sånn som nå hvor det ikke er mye jobb, kan krisemaksimere og tenke at man er mislykket og en flopp, sier hun og fortsetter:

– Istedenfor å tenke på det gigantiske fjellet jeg har lyst til å bestige, så må jeg heller se tilbake og tenke på hva jeg faktisk har fått til. Og at Thea (14) hadde vært skikkelig stolt.

Se skuespilleren fortelle om hva du ikke får se på TV, i videovinduet øverst i saken fra TV 2-programmet Presseklubben.

– Det skumleste

I mediene kan livet til Loch Næss se ganske så perfekt ut. Det er store roller, premierer, rød løper og brede smil.

Men det er også en annen side av livet som ikke kommer frem i mediene, forteller hun.

– Det man fremstiller i media, er jo bare alle jobbene jeg har fått. Men de fleste roller får jeg jo ikke. Men det ser man ikke.

Hun utdyper:

– Jeg har det kjempegøy, og jeg elsker jobben min, men for eksempel premierer og rød løper er det skumleste jeg vet om. Da vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg prøver alltid så godt jeg kan å gå rundt den røde løperen.

Det perfekte

Selv har skuespilleren også kjent på usikkerhet – og på presset om å jage etter det perfekte.

– Dette har vi jo snakket mye om, og det er noe med sosiale medier som kanskje forsterker det behovet for å være perfekt. Plutselig har vi en plattform hvor vi så sykt kan sammenligne oss med alle andre.

Men etter flere år i bransjen har hun også lært seg noen teknikker for å sette ting i perspektiv.

– Det er greit å føle på kjipe ting – og gode ting – og hva enn det er. Og så kanskje klare å se ting litt i perspektiv, og klare å komme litt ut av det.

– Og hvis jeg tenker at jeg er en mislykket skuespiller, klare å si at: «Nei, du er ikke det. Og du er forhåpentligvis et godt menneske, og du har mennesker du bryr deg om». Og de tingene er også viktige.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.